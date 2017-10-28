Предложения по реформе финансирования избирательных кампаний и политических партий

Лимит годовых доходов политических партий, полученных от членских взносов и пожертвований, необходимо снизить в 30 раз. В то же время, потолок пожертвований, сделанных юридическими или физическими лицами одной или нескольким партиям в бюджетном году необходимо снизить в 50 раз. Эти предложения сделаны со стороны Центра „Партнерство во имя развития” (ЦПИР) и Национального совета молодежи Молдовы (НСММ).

Директор программ ЦПИР Родика Ивашку отметила, что в настоящее время ежегодные доходы политических партий, полученные из членских взносов и пожертвований, не могут превышать сумму, эквивалентную 0,3% от доходов, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год.

Предлагается снижение порога до 0,01%. Что касается пожертвований физических лиц в течение одного бюджетного года, то в настоящее время они не могут превышать 200 среднемесячных заработных плат по экономике и 400 заработных плат для юридических лиц. Предлагается снизить потолок пожертвований до четырех среднемесячных заработных плат в случае физических лиц и до восьми среднемесячных заработных плат для юридических лиц.

Родика Ивашку отметила, что в настоящее время политические партии имеют право получать ежегодно финансирование из государственного бюджета посредством Центральной избирательной комиссии на основании утвержденного ею положения. Размер пособий для этой цели утверждается в соответствии с Законом о бюджете на соответствующий год, его процентная доля составляет не более 0,2% из доходов государственного бюджета и распределяется партиям пропорционально полученным результатам – 50% на выборах парламента и 50% на местных выборах.

ЦПИР и НСММ предлагают, чтобы эта процентная доля была снижена до 0,1% от доходов государственного бюджета. В то же время, 50% как в случае парламентских выборов, так и местных выборов следует разделить следующим образом: 35% пропорционально с достигнутыми результатами на выборах, 10% пропорционально с фактическим числом избранных женщин, и 5% пропорционально с фактическим числом избранных молодых людей.

Представители двух структур предлагают так же, чтобы 20% от суммы годовых ассигнований из государственного бюджета были использованы для продвижения и поощрения участия женщин в политическом процессе и выборах, а 10% от суммы полученных ассигнований использовать для поощрения и стимулирования молодежи.

Консультант ЦПИР Алина Андронаке заявила, что изменения необходимы в условиях роста финансирования политической жизни, а молодые люди и женщины в молдавской политике менее „состоятельны”, по сравнению с мужчинами в политике. По ее словам, это является существенным препятствием в обеспечении справедливого представительства молодежи и женщин в процессе принятия решений.

Генеральный секретарь Национального совета молодежи Молдовы Игорь Чуря заявил, что в настоящее время представительство молодежи намного ниже 10%, поскольку есть ряд барьеров. Исследование ЦПИР показывает, что самым большим препятствием являются затраты кандидатов на выборах, а молодые люди как известно не имеют денег.