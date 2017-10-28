Реформа центральной публичной власти, ведет к разрушению государственного механизма и управляется лично председателем ДПМ Владом Плахотнюком

Реформа центральной публичной власти, громогласно объявленная властью, ведет к разрушению государственного механизма и управляется лично председателем ДПМ Владом Плахотнюком. Об этом говорится в заявлении партии «Платформа DA», текст которого поступил в пятницу в агентство «ИНФОТАГ».

Согласно документу, «все больше служащих центрального публичного управления (независимо от того, где они трудились – в сфере образования, медицины, сельского хозяйства) указывают на злоупотребление при их увольнении, царящий сейчас в правительстве «хаос и произвол».

«Из системы государственного управления вынуждают уходить честных чиновников с большим опытом работы, а на их место назначаются лица лояльные к ДПМ, которых можно отнести к приближенным олигарха. Никогда в истории демократической Молдовы ни одно правительство не смело так издеваться над своими бывшими служащими и членами их семей», – отмечается в пресс-релизе «Платформы DA».

Партия утверждает, что «кадровые решения принимает не премьер-министр или министры (что было бы логично и обоснованно), но лично координатор правящей коалиции Плахотнюк».

«Управление в министерствах осуществляется дистанционно из единого центра – офиса олигарха. Министры в этой ситуации играют роль марионеток и в доверительном общении с подчиненными признают, что мафия проникла глубоко в «ядро» административной системы РМ и методично разрушает центральное правительство», - сообщает оппозиционная партия.

Она призывала власти к реальной реформе государственного управления.

«Но делать это необходимо с максимальной ответственностью, заботой и уважением к тем служащим, кто честно и профессионально выполнял и выполняет свои функции», - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что в последние годы основными чертами чиновничьей среды центрального уровня стали «чрезмерная политизация, фаворитизм, сомнительные критерии для карьерного роста, низкий уровень зарплаты, текучесть кадров из-за отсутствия у чиновников стимулов работать».

«»Платформа DA» исходит из того, реформа должна преследовать повышение профессионализма госслужащих. Лучшие служащие должны быть стимулированы, но при этом из системы должны быть выведены лица, уличенные в коррупции», - отмечается в пресс-релизе.