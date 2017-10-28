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Общество
Некоторые платёжные терминалы всё ещё не принимают банкноты нового типа
28.10.2017

Некоторые из автоматизированных платёжных терминалов всё ещё не принимают банкноты нового типа, которые были введены в обращение Национальным банком в октябре 2015 года. В их число входят и те, которые не выводят на экране соответствующее предупреждение. Так как некоторые из терминалов не возвращают „проглоченные” деньги, если сделка не завершена, то инициировавшее её лицо, у которого нет достаточной суммы в банкнотах старого типа, не может получить назад свои деньги, пока не свяжется с оператором и не выполнит его указания.

Отвечая на запрос Агентства IPN, Национальный банк Молдовы сообщил, что ещё до введения новых банкнот в обращение поставщикам небанковских платёжных услуг было рекомендовано адаптировать к ним свои терминалы. Одни поставщики настроили своё оборудование и уже осуществляют приём модернизированных банкнот, в то время как другие ещё продолжают настройку терминалов. Некоторые поставщики всё ещё выводят на своих аппаратах предупреждение о временных технических проблемах с приёмом обновлённых банкнот.

Как сообщает НБМ, на адаптацию оборудования к банкнотам нового типа не был отведён конкретный срок, и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы, при необходимости, вернуться к этой теме и ввести новые положения.

С 12 октября 2015 года НБМ ввёл в обращение на территории Молдовы семь модернизированных банкнот номиналом 1 лей, 10 леев, 20 леев, 50 леев, 100 леев, 200 леев и 500 леев.


 
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