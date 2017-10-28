Почему билеты из аэропорта Кишинева значительно дороже, чем из Ясс

В последние годы, особенно в связи с развитием авиакомпаний-лоукостеров, воздушные перелеты становятся доступнее, а порой и дешевле автобусных поездок. Но не в Молдове.

Если вы выбираете роскошь вылета из единственного в стране аэропорта Кишинева - вы с трудом найдете билеты в один конец, например, в города Германии или Италии, дешевле 100 евро, сообщает Independent.md.

Чаще всего молдаване вынуждены вылетать из других аэропортов, особенно румынских, так как там более доступные билеты. Ближе всех аэропорт Ясс, которому молдаване стали отдавать предпочтение, летая в европейские города.

Причина банальна: доступные цены.

К примеру, в Лондон можно улететь и из Кишинева, и из Ясс. За билет туда и обратно по маршруту Лондон-Яссы со всеми налогами надо заплатить 90 евро, а из Кишинева - 200 евро. Это если покупать билеты за 30 дней

С чем связаны различия в стоимости билетов и почему лоукостеры не любят кишиневский аэропорт?

Во-первых, аэропортовые сборы в Кишиневе вдвое больше. В Яссах тариф на приземление - 3 евро за тонну, в Кишиневе - 7 евро. Ставки на обслуживание пассажиров примерно равны 6,2 и 6,9 евро с пассажира. Самое большое различие - в пошлине на модернизацию аэропорта, которая в Яссах равна 4 евро с пассажира, а в Кишиневе - 9 евро. В Бухаресте в аэропорту вообще не взимают такой пошлины.

Данная пошлина была введена во времена, когда кишиневский аэропорт принадлежал государству. Депутаты от оппозиции требуют ее отмены: она увеличивает стоимость билетов и приносит компании, приватизировавшей аэропорт, около 18 миллионов евро в год. Большая часть работ по модернизации производится как раз на доходы от этой пошлины, которую допустимо взимать в государственном аэропорту, но не частном.

Другая причина дешевизны билетов за Прутом - конкуренция аэропортов и авиакомпаний. В румынской Молдове есть и другие аэропорты - в Сучаве и Бузэу. Всего в Румынии 16 международных аэропортов, в Молдове - один.

Сравним расходы на полет из Кишинева и из Ясс

С Boieng 737 (Airbus A 319) в Кишиневе взимают 350 евро за вес, в то время как в Яссах - 150 евро. А если добавить сборы за одного пассажира, то вылет из Кишинева обойдется компании в 1600 евро за самолет с 100 пассажирами на борту. В Яссах аналогичные расходы составили бы 1100 евро.

Неудивительно, что в прошлом году в Ясском аэропорту был зарегистрирован 133-процентный рост пассажиропотока, а билеты продолжают быть дешевле.

Пассажирам приходится ощутимо переплачивать. К тому же часто случаются инциденты, отсрочки или даже отмены рейсов. В последнее время в антирейтинге лидируют компании Air Moldova и Fly One.