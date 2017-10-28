Изменение стратегии ДПМ. Что это даст?

Демократическая партия (ДПМ) изменила свою политическую стратегию, или как минимум, улучшила ее новыми элементами, и это все очевидней. К такому выводу можно прийти, если изучить действия ДПМ за последнее время.

Суть этой новой стратегии предельно ясна – поиск самых болезненных для общества вопросов и предоставление способов их решения. Так, от борьбы с политическими оппонентами, ДПМ переключилась на решение проблем граждан. Тут на поверхность были выведены такие проблемы общества как закрытие школ, злоупотребления полиции, а точнее патрульных инспекторов, безразличие должностных лиц в правительственном секторе, отсутствие прямого контакта с гражданами и др.

Скорее всего, все эти болезненные темы были выявлены социологическими методами. Не исключено, что такими же методами были определены и способы их проблем решения. В ДПМ очень трепетно относятся к социологическим исследованиям, и мы уже не раз убеждались, что они играют очень важную роль в политике этой партии.

Другим, бросающимся в глаза элементом новой стратегии ДПМ, стало изменение уровня политической полемики. Теперь ДПМ практически не вступает в политическую полемику с оппонентами, поняв, что это на пользу скорее оппозиции, нежели партии. Исключением стала конфронтация с президентурой, но в остальном, ДПМ практически не реагирует ни на какие действия оппозиции.

Если конкретней, ДПМ полностью проигнорировала предложение ППДП организовать референдум по вопросу возвращения к пропорциональной избирательной системе, инициативу социалистов провести сбор подписей в поддержку ввода президентского правления, а также все инициативы и предложения других политических партий. Вместе с тем, стоит отметить, что партия не отказалась от политической борьбы с оппонентами, просто она оставила полемику всем остальным – партиям, аналитикам, блоггерам, троллям и СМИ, которых контролирует.

Третьим элементом новой линии поведения ДПМ стало позиционирование по отношению к определенному сегменту электората. Если ранее ДПМ пыталась «урвать» отовсюду по чуть-чуть, то теперь демократы нацелились лишь на прагматичный проевропейский сегмент избирателей. Именно для этого была выдвинута инициатива ввести европейский курс страны в Конституцию и после выборов создать коалицию лишь с проевропейскими партиями.

В ДПМ прекрасно понимают, что их вранью про «экономическое чудо» в Молдове никто не верит, равно как не верят и сказкам о борьбе с коррупцией, потому что она не касается истинных коррупционеров в этом государстве. Демократы также понимают, что сидеть в двух лодках хорошо до тех пор, пока они не начнут плыть в разных направлениях, и поэтому решили получить максимум от одной определенной избирательной ниши.

Есть и другие элементы, свидетельствующие о смене стратегии ДПМ, но три упомянутых в этой статье являются основными. Чтобы быть до конца объективным, добавлю, что эта новая стратегия ДПМ верна, но посмотрим, принесет ли она реальные результаты, потому что не всегда желаемое совпадает с действительным.

Думитру Спэтару