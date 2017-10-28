На сколько поднимутся цены на сигареты в ближайшее время

|
|
...
|
Экономика
Сигареты без фильтра станут дороже. Парламент утвердил проект о повышении минимальной стоимости в первом чтении. После окончательного принятия пачка сигарет без фильтра будет стоить минимум десять леев, с мундштуком – 12.
Автор законопроекта, демократ Юрий Киореску отметил, что повышение цен принесет в госбюджет около 12 миллионов леев до конца года.
Ранее правительство обязалось поэтапно повышать акцизы и цену сигарет, чтобы к 25-му году они стоили, как в Европе.
Обсуждение новости
|