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Экономика
На сколько поднимутся цены на сигареты в ближайшее время
28.10.2017

Сигареты без фильтра станут дороже. Парламент утвердил проект о повышении минимальной стоимости в первом чтении. После окончательного принятия пачка сигарет без фильтра будет стоить минимум десять леев, с мундштуком – 12.     

Автор законопроекта, демократ Юрий Киореску отметил, что повышение цен принесет в госбюджет около 12 миллионов леев до конца года.

Ранее правительство обязалось поэтапно повышать акцизы и цену сигарет, чтобы к 25-му году они стоили, как в Европе.


 
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