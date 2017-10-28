Анатол Плугару: «В виньетке предателей - 60 фотографий молдавских депутатов»

Марина ТИМОТИН

Украина объявила о намерении построить шесть новых гидростанций выше Новоднестровской ГЭС. Это опасно для биоразнообразия и водных ресурсов Днестра. На заседании парламента 26 октября депутаты-социалисты потребовали заслушать членов правительства и принять быстрые меры для недопущения катастрофы. «Украина начинает строительство гидроцентралей, и Молдова превратится в пустыню, – сказал Влад Бэтрынча. - Гройсман отказал премьер-министру Филипу, и украинцы построят эти станции. Самое страшное то, что Молдова, на уровне представителей правительства подпишет соглашение с украинской стороной, выразив свое согласие с запуском этого проекта. Это согласие сопряжено с определенными бизнес-схемами и юридически незаконно». Социалистов поддержали лишь 32 депутата. Демократы попросили коллег из других фракций не политизировать вопрос.

Мы наблюдаем очередное предательство интересов молдавского народа. Как на это должна отреагировать СИБ, спросили «Молдавские ведомости» Анатола Плугару, экс-министра национальной безопасности, автора недавно опубликованного политического памфлета «Предатели».

Кто вошел в виньетку предателей

- Начну с факта голосования депутатов парламента за принятие закона о равных шансах. На самом деле это закон о дискриминации подавляющего большинства христианского населения. Я выступаю за то, что никому нет дела до личной жизни граждан. Но когда свои взгляды на личную жизнь навязывают мне под моими окнами и пропагандируют для моих внуков - я расцениваю это как вмешательство в мою личную жизнь. Те же депутаты, которые голосовали за этот закон, проголосовали и за другие законы, нарушающие права граждан. Они же способствовали краже миллиарда долларов, они оставляют нас без наших территорий, они сейчас решают, быть ли Молдове пустыней.

Поговорим о территориях, которые у нас забирали. Сначала Румыния оккупировала всю территорию Бессарабской губернии, входившую в состав Российского государства, затем Украина получила в дар северные и южные земли Молдовы, в том числе 220 километров шельфа Черного моря. Это разве не удар по нашей государственности? Все эти проблемы я изложил в своем исследовании. Собрал фотографии всех депутатов, которые голосовали за принятие закона о равных шансах. В своеобразную виньетку собралось 60 фото депутатов ДПМ, ЛДПМ, ЛП, Партии либерал-реформаторов и Партии «Демократическое действие».

Зачем Кишинев поддержал киевский майдан?

- У меня вопрос: с какой целью официальный представитель кишиневских властей оказался на трибуне киевского майдана?

Когда я увидел, что премьер-министр Влад Филат вылез на трибуну, поддержал украинский майдан и новое правительство, которое пришло в результате узурпации власти, был удивлен. На Украине 40 тысяч с лишним квадратных километров молдавской земли – в лучшем случае официальные отношения должны быть сдержанными. Когда в1940 году была образована Молдавская ССР, Хрущев добился того, что Молдова лишилась выхода к Черному морю на юге, исконно молдавской Черновицкой области на севере, немалых земель на левом берегу Днестра, таких важных городов, как Балта, Хотин, Измаил, Килия, Белгород-Днестровск.

С какой целью официальный представитель кишиневских властей оказался на трибуне майдана? Разве тогда действия официального Кишинева не были предательством интересов государства?!

Конкуренцию между государствами отстаивают президенты

- Когда президент Владимир Воронин решился на реализацию проекта строительства Джурджулештского порта и обратился к президенту Украины Леониду Кучме для решения вопроса о возврате этого участка молдавской земли, украинский президент ответил: «Не мы забирали, не мы и будем возвращать».

Воронин добрался в Москве до карт генштаба России и нашел информацию о реальной длине береговой линии, которая принадлежала Молдове. Но Украина блокировала действия официального Кишинева, тем самым препятствуя развитию экономики Молдовы. Кишинев мог потерять коридор, жизненно важный для восточного рынка сбыта.

Кто должен защитить интересы молдаван на фоне дружбы Плахотнюка и Порошенко

- Официальный Киев в лице Петра Порошенко и неофициальный Кишинев в лице Владимира Плахотнюка строят свои личные деловые отношения, это знают все. Но кто должен защитить интересы молдаван в этой дружбе, Плахотнюк или Порошенко, который тоже провел часть своей жизни на молдавской земле?

В умах молдавских властей всегда должна быть идея, как вернуть наши земли, как не допустить экологической катастрофы и опустынивания территории. Но если это не ставится на первое место, - то это не что иное, как предательство, и за это рано или поздно привлекут к ответственности Филипа и всех остальных.

Расцениваю как новый шаг в предательстве интересов нашей земли предоставление гражданства инвесторам, которые внесут 100 тысяч евро невозмещаемого взноса в фонд государственных инвестиций и получат возможность скупать наше «золото» - молдавские земли - за бесценок у бедных крестьян.

От министерства национальной безопасности до СИБа

- Я стоял у истоков образования министерства национальной безопасности, которое мы с президентом Мирчей Снегуром создали на базе комитета государственной безопасности. Тогда Снегур издал закон о деполитизации этой структуры, которая впоследствии стала СИБом, до сих пор его никто не менял.

К сожалению, сейчас служба превратилась из министерства в жалкое подобие. Отняли право вести расследование, отобрали спецсвязь, службу охраны. В последнее время СИБ имеет столько начальников, сколько партий у власти. Я уверен, что на стол представителей власти ложится объективная информация о реальных угрозах в вопросах экологии, здравоохранения, пищевой безопасности, которые появляются в государстве.

Два способа разрушить государство

- Недопустимо наличие у работников СИБ двойного гражданства. Иначе нет службы, нет государства. Есть два способа разрушить государство. Преврати СИБ или армию в чучело, в аморфную структуру - и государства не будет.В условиях конкуренции государств не понимать этого официальным властям Молдовы, конечно предательство интересов государства.

После убийства Каддафи, Саддама Хусейна можно назвать лишь несколько лидеров государств, которые не назначены мировыми союзами, за которыми не стоят транснациональные корпорации.

Бэсеску в Молдове: парламентское большинство официально не высказалось против объединения с Румынией.

- СИБ не предпринимает действий по выдворению Бэсеску из Молдовы, потому что там среди трех начальников остался представитель либералов. В то же время парламентское большинство официально не высказалось против объединения с Румынией. СИБ подчиняется парламентскому альянсу.