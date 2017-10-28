Зачем мы переводим часы на час назад

В ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, Республика Молдова переходит на стандартное, зимнее время. Переход производится в 03.00, когда стрелки часов переводятся на час назад и время показывает 02.00, передает IPN.

В 2014 году Российская Федерация отказалась переводить часы, а в 2016 году Турция. Таким образом, с воскресенья Кишинев будет отставать на час от Москвы, Россия и Анкары, Турция, в то время как до сих пор была в одной часовой зоне с этими странами. Разница во времени между Республикой Молдова и другими государствами, в которых сосредоточены в основном молдавские мигранты будет выглядеть так: Италия, Греция, Испания, Франция – будут на один час назад. С Португалией, Великобританией и Северной Ирландией разница будет в минус два часа. С Израилем, Украиной и Румынией будем иметь одно и то же время. Из европейских государств, Исландия единственная страна, которая не переводит часы.

Заведующий Лабораторией квантовой оптики и кинетических процессов Института прикладной физики АНМ, доктор хабилитат Николае Енаки заявил для IPN, что механизм перевода часов используется для того, чтобы мотивировать людей рационально использовать естественное освещение и снизить искусственное освещение. „Мы на сегодняшний день должны очень сильно экономить электроэнергию. Мы должны научиться быть более экономными, тем более что Республика Молдова не производит энергию. Экономия электроэнергии и теплоносителя представляет особый интерес для Республики Молдова”, - заявил Николае Енаки.

Перевод часов производится в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН. Впервые переход на летнее время был применен в Новой Зеландии в 1895 году. В Молдове впервые прибегли к этой практике в 1979 году. Механизм по переводу часов весной и осенью используется в 110 странах мира.