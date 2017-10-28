Гимпу: Строить церкви в русском стиле - это возвращение в МССР

Церковные колокола вызвали ожесточенные споры депутатов. Гимпу сообщил, что строить церкви в русском стиле - это возвращаться в МССР, а Канду возразил, что спикер не занимается архитектурой.

«Есть 8 колоколов, которые стоят около 25 000 долларов, оплачиваемых спонсором. 200 тысяч леев подлежат освобождению», - сказал Федор Гагауз, депутат от ПСРМ, сообщает tv8.md.

«Насколько я знаю, правительство рассмотрело и вынесло негативную оценку. Я пытался поговорить с премьер-министром утром... Идея состоит в том, чтобы отложить обсуждение на следующую неделю», - добавил депутат ДПМ Думитру Дьяков.

«Мы абсолютно все церкви освободили от таможенных пошлин. Почему мы теперь не можем решить с Вулканештами? Давайте решим, как мы это делали до сих пор, и не будем нагнетать обстановку», - сказала Зинаида Гречаный, депутат ПСРМ.

«Чтобы избежать возможного отказа от проекта, Зинаида Петровна, пожалуйста, будьте терпеливы, и мы на следующей неделе вынесем на решение в бюджетной комиссии», добавил депутат ДПМ Корнел Дудник.

«Когда я вижу, что бывшие коммунисты стали такими благочестивыми, я не знаю, во что верить. Вероятно, они украли колокола предков в 40 году и сохранили, растопив их », - говорит депутат ЛП Ион Апостол.

«Пожалуйста, обращайтесь к законопроекту, о котором мы говорим, а не к мнениям той или иной стороны», - вмешался Андриан Канду.

«Домнул Апостол прав. Они разрушили церкви, а теперь стали христианами. Но Слава Богу... - добавил Михай Гимпу.

«Не нужно креститься и отвлекаться от темы", - пытался прервать его Андриан Канду.

«В Республике Молдова продолжается строительство церквей в русском стиле. Мы не имеем ничего общего с этим стилем. Мы независимое государство, мы больше не являемся МССР в РСФСР», - сказал Гимпу.

«Я не знал, что спикеру парламента нужно заниматься архитектурным стилем церквей, но я проверю регламент. Большое вам спасибо, - сказал Канду.

«Вот классический пример того, как начинают политизировать простые вещи. Там социалисты, тут русские и т.д.», - отметил депутат ПДМ Думитру Дьяков.

В конце концов рассмотрение проекта было отложено.