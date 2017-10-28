Калмык: Нацбанк сохранит "курсовую комфортность" экономическим агентам

Вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык уверен, что Национальный банк имеет достаточно инструментов монетарной политики, чтобы экономические агенты, в частности, экспортеры, не испытывали дискомфорта от курса молдавского лея.

Отвечая на вопрос, существует ли предел в укреплении курса национальной валюты, ниже которого молдавский экспорт станет нерентабельным, министр обратил внимание на то, что курсовая политика не является компетенцией министра экономики.

"Сегодняшняя ситуация на внутреннем валютном рынке - результат спроса и предложения, из-за чего молдавский лей демонстрирует укрепление по отношению к доллару США", - заметил Калмык.

Министр сказал, что он не верит в то, что курс молдавского лея может укрепиться до значения 16 MDL:$1.

Сначала 2017 г. национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США более чем на 13%. Профессиональные участники рынка капитала, мнением которых интересовался корреспондент "ИНФОТАГ", утверждают, что для многих экспортеров, в частности, производителей зерновых культур укрепление лея более чем на 15% будет проблематичным.

"Такой курс ведет к нулевой рентабельности бизнеса. Из-за этого, часть производителей зерна приостановили экспорт, ожидая укрепления лея. Но аграриям нужна выручка от продажи зерна, чтобы рассчитываться по кредитам. Некоторые фермеры пытаются пролонгировать возврат кредитов банкам до марта-апреля 2018 г., полагая, что к тому времени удастся экспортировать зерно, обменяв репатриированную валюту по более выгодному для себя курсу лея к доллару США", - отмечают собеседники агентства.