Бывший лидер ХДНП, журналист Юрий Рошка собирается завести 9 детей, передает NOI.md.

Об этом он заявил среди прочего, выступая в ходе телевизионной передачи «Век абсурда».

Говоря о своей семье, Юрий Рошка отметил, что у него пока трое детей, выразив надежду на то, что возможно будут еще. «У одного моего американского друга есть 9 детей, у грузинского – 8. У меня пока только трое, как было. Возможно, еще будут, кто знает», - сказал Юрий Рошка.

«У вас есть, к чему стремится. Ждем. Тогда ждем», – отметила ведущая Инесса Дерменжи. «Ну, да. Хороший будет фрагмент нашей передачи. Думаю, что это процитируют: «Юрий Иванович собирается завести девять детей», – пошутил Юрий Рошка.

«Может быть и больше? Кто знает», – заметила ведущая. «Да, да», – ответил известный политик и журналист.