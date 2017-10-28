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После смены власти в Молдове, которая уже «не за горами», в стране необходимо будет исправлять многое.
28.10.2017

После смены власти в Молдове, которая уже «не за горами», в стране необходимо будет исправлять многое. Об этом в эфире передачи на телеканале «НТВ-Молдова» заявил глава государства Игорь Додон.

Он отметил, что большинство нынешних решений Конституционного суда будут пересмотрены следующим его составом, так как приняты на грани легитимности. — Будут новые члены Конституционного суда, и по инициативе двух из них они инициируют пересмотр принятых ранее решений и конкретизируют, или аннулируют, или редактируют.

Поэтому я твердо уверен, и буду настаивать на этом, чтобы все эти беззакония были исключены, и была дана оценка каждому члену, каждому принятому ими решению. И они очень хорошо понимают, что всё изменится, — подчеркнул Додон.


 
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