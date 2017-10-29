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Осталась мелочь – по указанию посла США создать альянс во имя «спасения олигархов», – Цырдя
29.10.2017

Депутат от ПСРМ Богдан Цырдя высказал уверенность в том, что альянс за евроинтеграцию четвертого созыва фактически уже давно существует, несмотря на то, что официально его нет. 

В доказательство своего утверждения о существовании АЕИ-4 социалист привел 10 фактов. 

1. Демпартия бьет только по президенту, угрожая импичментом? Так и PLDM, PL, PAS-DA, PUN делают то же самое!
2. ДПМ высылает 5 российских дипломатов, объявляет персоной нон-грата Рогозина! PLDM, PL, PAS-DA, PUN аплодируют, стоя!
3. Демпартия призывает к бойкоту референдума против Киртоакэ? Так PLDM, PL, PAS-DA, PUN тут же поддерживают! Все вместе они хотят сохранить контроль кукловода над городом!
4. Демпартия предлагает внедрить евроинтеграцию в конституцию? Так и PLDM, PL, PAS-DA, PUN молчаливо одобряют. И предлагают внедрить румынский язык! Демпартия охотно соглашается. 
5. ДПМ использует КС, дабы лишить президента полномочий, отстраняя его временно от власти? Так PLDM, PL, PAS-DA, PUN чуть не захлебнулись от восторга! Ни одной критики в адрес «захваченного КС».
6. Демпартия хочет открыть офис НАТО в декабре? Так PLDM, PL, PAS-DA, PUN возмущаются, почему не в ноябре!  
7. 27 октября ЛП предлагает распил земли в столице (14 зональных планов)! Голосуют все: PL, PLDM, PPEM! Причем голосуют по беспределу, секретно! 
8. Лидеры Демпартии (Плахотнюк и Канду) имеют румынское гражданство? Так Санду, Гимпу, Шалару тоже имеют.
9. Демпартия согласна вступить в альянс с Бэсеску? Так и PLDM, PL, PAS-DA не возражают против альянса с ним. 
10. Демпартия выполняет все указания посла США? А разве PLDM и PAS-DA не делают то же самое?

В заключение депутат отметил: «Осталась лишь сущая мелочь – после выборов исполнить последнее указание посла США и создать альянс во имя «спасения олигархов». Ну и закрепить все это очередным секретным «договором». Или договор уже подписан, а мы еще не знаем?». 


 
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