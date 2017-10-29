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Общество
Бывшая любовница Киртоакэ вышла замуж: видео поцелуя новобрачных
29.10.2017

Мужем красавицы-блондинки Аллы Боцан стал бизнесмен.

Вчера, 28 октября, стал черным днем в жизни бывшего генпримара Кишинева. Многолетняя любовница Дорина Киртоакэ вышла замуж. Новым избранником журналистки Аллы Боцан оказался бизнесмен. Молодые люди вместе прожили около года.   

Невеста приехала на свадьбу в красивом белом платье. Жених в костюме с бабочкой смотрелся элегантно. Поцелуй счастливых новобрачных сняли на видео.

Алла Боцан передала коррекспонденты, что она счастлива и давно забыло то, что было до сих пор...


 
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