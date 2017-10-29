Бывшая любовница Киртоакэ вышла замуж: видео поцелуя новобрачных

|
|
...
|
Общество
Мужем красавицы-блондинки Аллы Боцан стал бизнесмен.
Вчера, 28 октября, стал черным днем в жизни бывшего генпримара Кишинева. Многолетняя любовница Дорина Киртоакэ вышла замуж. Новым избранником журналистки Аллы Боцан оказался бизнесмен. Молодые люди вместе прожили около года.
Невеста приехала на свадьбу в красивом белом платье. Жених в костюме с бабочкой смотрелся элегантно. Поцелуй счастливых новобрачных сняли на видео.
Алла Боцан передала коррекспонденты, что она счастлива и давно забыло то, что было до сих пор...
Обсуждение новости
|