Общество Бывшая любовница Киртоакэ вышла замуж: видео поцелуя новобрачных Мужем красавицы-блондинки Аллы Боцан стал бизнесмен. Вчера, 28 октября, стал черным днем в жизни бывшего генпримара Кишинева. Многолетняя любовница Дорина Киртоакэ вышла замуж. Новым избранником журналистки Аллы Боцан оказался бизнесмен. Молодые люди вместе прожили около года. Невеста приехала на свадьбу в красивом белом платье. Жених в костюме с бабочкой смотрелся элегантно. Поцелуй счастливых новобрачных сняли на видео. Алла Боцан передала коррекспонденты, что она счастлива и давно забыло то, что было до сих пор...

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