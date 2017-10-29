Виталий Гамурарь: ДПМ сейчас у власти, но это не означает, что в ее руках вся власть в Государстве

В интервью порталу ТРИБУНА пресс-секретарь Демократической партии Молдовы (ДПМ) Виталий Гэмурарь ответил на ряд вопросов о политических событиях в стране.

T.: Каковы основные задачи ДПМ на нынешнем этапе?

В.Г.: С тех пор как мы взяли на себя ответственность за управление страной, прошло более года. За это время мы сосредоточились на самых злободневных проблемах страны и граждан. Это был сложный период, мы должны были восстановить отношения с внешними партнерами, вернуть доверие граждан к необратимости европейского курса развития, приступить к реформам, предусмотренным международными соглашениями и программой правления ДПМ. В условиях, когда на нас часто необоснованно набрасывались представители правых и левых партий, когда имидж страны в глазах европейских структур был подорван коррупционными скандалами, когда диалога между партиями практически не было, а оппозиция и гражданское общество враждебно к нам относились, нам все-таки удалось стабилизировать политическую и экономическую обстановку в стране, вернуться к внедрению положений Соглашения об ассоциации с ЕС и начать ряд реформ, результаты которых уже ощущаются, а вскоре будут очевидными для всех. В 2016 году ДПМ пришла к власти, и это привело к беспрецедентной мобилизации, потому что в кратчайшие сроки нам удалось убедить всех в серьезности наших намерений. Основным приоритетом ДПМ на ближайшее время является продолжение реформ. Мы прекрасно понимаем, что в связи с предстоящими парламентскими выборами, за нашей деятельностью будут пристально следить и политические партии, и гражданское общество, и критике будет подвергнуто любое наше заявление, документ, соглашение, а также все наши промахи. Мы осознаем, что от наших успехов зависит будущее страны – европейская интеграция, уровень жизни граждан, имидж страны на международной арене, приток инвестиций, создание рабочих мест, а в результате – прекращение массового оттока граждан. Большинство политических партий построят свои предвыборные программы на критике власти, на популистских обещаниях. ДПМ делом, а не пустыми обещаниями докажет стремление к поставленным задачам. Мы это утверждаем, опираясь на международный опыт проведения предвыборных кампаний не только в Восточной Европе, которая подвержена кризисам, а также на опыте европейских стран. ДПМ учтет все эти риски, чтобы не допустить дестабилизации политической и экономической ситуации в Республике Молдова. А обеспечение функциональности главных учреждений в государстве неминуемо приблизит Республику Молдова к большой европейской семье.

T.: Кто является оппонентом №1 для ДПМ: социалисты или правоцентристская оппозиция?

В.Г.: За последние недели представители ДПМ неоднократно прямо отвечали на этот вопрос. Мы готовы к сотрудничеству со всеми партиями, что разделяют приоритеты ДПМ, а особенно курс на евроинтеграцию Республики Молдова. Это предусматривает так же продолжение внедрения положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. С другой стороны, нас критикуют за сговор с ПСРМ, хотя наши действия доказывают обратное. Все это не исключает и компромиссов на благо граждан страны. Лидер ДПМ Влад Плахотнюк объявлял, что мы вступим в альянс лишь с правыми партиями, что преодолеют избирательный порог. ДПМ не будет бороться против правых партий ни до избирательной кампании, ни во время ее проведения. Правые партии нам не враги.

T.: Почему депутаты от ДПМ, обладая необходимым количеством голосов, после вынесения решения Конституционного суда в связи с назначением министра обороны не инициировали процедуру отстранения президента страны Игоря Додона?

В.Г.: Обращение в КС было предпринято с одной целью: получить ответ на вопрос как быть, когда президент Республики Молдова повторно отклоняет кандидатуру на пост министра, при том, что ранее КС уже высказывался в связи обязанностью главы государства соглашаться на повторно предложенную правительством кандидатуру. В данном случае, речь идет не о временном отстранении на неопределенный период, а конкретно о назначении министра. После назначения министра, постановление КС утратило силу. ДПМ всегда готова сотрудничать со всеми государственными органами, в том числе с президентурой, на благо страны и ее граждан.

T.: Как, по Вашему мнению, будут развиваться отношения между властью и президентом?

В.Г.: Надеюсь эта политическая ситуация преодолена, и все вернутся к конструктивному диалогу, что в свою очередь, позволит властям продолжить свою работу.

T.: Является ли ЕНПМ партнером ДПМ, или эта партия просто поддерживает партию власти без притязаний на статус политического партнера?

В.Г.: Несомненно, ЕНПМ является партнером ДПМ. Естественно, что между партнерами иногда возникают разногласия, но, в общем, наши взгляды совпадают. Доказательством нашего партнерства является, в том числе недавнее назначение кандидата ЕНПМ на должность министра обороны Республики Молдова.

Т.: Как Вы думаете, почему правоцентристские партии отклонили предложение ДПМ создать после парламентских выборов коалицию? Возможен ли еще такой альянс, и в силе ли обещание ДПМ принять в ходе Национального политсовета партии резолюцию в связи с этим вопросом?

В.Г.: Думаю, что на этот вопрос лучше ответят представители этих партий, потому что логику некоторых событий сложно отследить. По-моему, здесь два варианта: либо отказавшимся не хватает политической зрелости, либо они цепляются за свои лозунги, не имея других идей конкретных и жизнеспособных проектов. Я говорю так, потому что пытаюсь сравнить действия партий в нашей стране с поведением европейских партий. Практика европейских государств, на примере предыдущей коалиции в Германии показала, что в политике страны должен быть диалог, который позволит партиям стать союзниками в будущем парламенте. В данном контексте мы считаем, что такой альянс возможен. Теоретически, это не исключено. Позиция ДПМ неизменна, и в этом все уже успели убедиться. В том, что касается резолюции Национального политсовета партии, я бы не хотел заранее давать повод для спекуляций. Ждать осталось недолго, а ДПМ, как обычно, заявляет о своей готовности к сотрудничеству с партиями, разделяющими европейские ценности.

T.: Как Вы считаете, удастся ли ДПМ восстановить отношения с европейскими партнерами до следующих парламентских выборов?

В.Г.: Думаю, вопрос поставлен неверно, потому что наши отношения с европейскими партнерами и сейчас довольно хорошие. Они понимают, что происходит в Молдове, с какими проблемами сталкивается общество. То, что представители некоторых европейских партий высказывают критику в адрес ДПМ естественно, тем более, что это и близко нельзя расценивать как официальную позицию европейских партнеров. В последнее время отношение к власти изменилось, особенно в контексте продвижения открытого диалога с европейскими партнерами, с предоставлением информации, доказательств, и с приглашениями приехать в Кишинэу и ознакомиться с ситуацией на месте. Тем не менее, мы реалисты, и понимаем, что еще многое предстоит сделать.

T.: В руках ДПМ почти вся государственная власть. Что ДПМ намерена предпринять до следующих парламентских выборов, каковы Ваши основные задачи?

В.Г.: ДПМ сейчас у власти, но это не означает, что в ее руках вся власть в государстве. К тому же, политические интересы парламентских левых и правых партий предполагают некий диалог, который часто затягивается, и мешает внедрению реформ и проектов. Несмотря ни на что, нынешняя власть продолжит курс реформирования, в том числе внедрения положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, тем более что эти обязательства не только ДПМ, но и всей страны. Среди наших основных приоритетов также и постоянный диалог с гражданами, чтобы быть в курсе их каждодневных проблем. Так, было принято решение отправляться на места и общаться с гражданами не только депутатам от ДПМ, но и министрам, генеральным госсекретарям и государственным секретарям. Во время этих визитов мы будем выслушивать граждан, а потом решать их проблемы, наладив постоянное общение. Повестка дня правительства должна быть максимально близка к реальным нуждам народа. Еще одним приоритетным сегментом будет дебюрократизация государственных учреждений. Например, единое окно или инициатива использовать специальные технические средства для измерения взаимодействия с гражданами, как дополнительная мера по оценке профессионализма. Конечно же, со временем будут появляться и другие инициативы, особенно если учесть, что они напрямую будут предложены гражданами Республики Молдова.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине