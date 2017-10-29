ПКРМ: Мы верим, что через сто лет падут границы, разделяющие людей, и население земли ощутит себя единым народом...

Торжественный пленум ЦК ПКРМ, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, состоявшийся сегодня в Кишиневе, принял Послание к потомкам, живущим в 2117 году. Мы представляем вам полное сообщение:

«ПОСЛАНИЕ

Мы, участники торжественного пленума Центрального комитета Партии коммунистов Республики Молдова, посвященного Столетнему Юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, адресуем вам, нашим потомкам, следующее.

Дорогие товарищи, друзья!

К вам, нашим потомкам, живущим в 2117 году, обращаемся мы, молдавские коммунисты.

Сегодня мы отмечаем Столетие одного из величайших событий далекого для вас XX века. Великая Октябрьская социалистическая революция, произошедшая в России в 1917 году, стала первой в истории человечества успешной попыткой покончить с многовековым бесправием, угнетением и рабством, создать первое в мире государство — Cоюз Советских Социалистических Республик,— в котором власть принадлежала простому народу.

Революция на десятилетия вперед изменила ход человеческой истории. Под Красным знаменем Революции был разгромлен фашизм, страшнейшее и опаснейшее из зол в мире, покорен Космос, а человечество получило новый импульс к развитию. Под этим знаменем наши отцы и деды строили мирную жизнь, страну подлинного равенства, социальной справедливости, межнационального братства.

Силы, враждебные этим принципам, привыкшие безжалостно эксплуатировать чужие сырьевые и трудовые ресурсы сделали все, чтобы разрушить нашу прекрасную страну. Республики, входившие в ее состав, в том числе наша Молдова, погрузились в хаос кровавых конфликтов, социальной деградации, насаждаемой межнациональной розни. Революционные идеи освобождения человека труда, восстановления социальной гармонии и межэтнического мира вновь стали актуальны. Мы искренне верим в то, что вам удастся исправить роковые ошибки прошлого и восстановить единство равноправных народов, объединенных великой целью.

Сегодня, отмечая 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, мы, члены Партии коммунистов Республики Молдова, ощущаем себя наследниками тех величественных событий, их продолжателями.

Мы готовы под революционным Красным знаменем продолжить борьбу за мир, демократию, прогресс, просвещение, справедливость, равенство и братство между народами. Надеемся, что в будущем, в котором вы живете, будут ощущаться положительные последствия нашей сегодняшней борьбы.

Дорогие товарищи!

Невероятно трудно сегодня, в 2017 году, прогнозировать, что случится с человечеством через сто лет. Но мы искренне надеемся на лучшее. И эта надежда придает нам, молдавским коммунистам, сил в нашей повседневной борьбе. Борьбе с узурпацией власти и коррупцией, нищетой и бесправием.

Мы верим, что вам, людям, живущим через сто лет, будет известно об этих, переживаемых нами проблемах, но только из учебников истории.

Мы верим, что разум возобладает над ненавистью, что людям удастся избежать новых мировых войн, техногенных катастроф и природных катаклизмов.

Мы верим, что будут найдены способы лечения неизлечимых в наше время болезней и обеспечения жизненных потребностей планеты энергией без разрушения хрупкого экологического баланса.

Мы верим, что через сто лет будут полностью изжиты такие социальные проблемы, как голод и нищета, и каждый из живущих на Земле людей сможет удовлетворять свои социальные и культурные потребности.

Мы верим, что технологии и развитие общества окончательно покончат с эксплуатацией человека человеком.

Мы верим, что историческую победу одержат идеи гуманизма, просвещения, и на земле воцарится мир, социальное равенство, интернационализм.

Мы верим, что через сто лет падут границы, разделяющие людей, и население земли ощутит себя единым народом с единой судьбой.

Мы верим в то, что изменится сама человеческая природа, в то, что люди станут лучше, добрее, гармоничнее, счастливее.

Мы верим в объективность законов развития общества. Мы знаем, что идеи Великого Октября о коренном преобразовании самих основ жизни человечества – не утопия. Мы уверены, что эти идеи преобразуют мир на основе социализма.

С этой верой и этим знанием мы и обращаемся к вам, наши дорогие потомки.

Мы верим и знаем, что борьба наших предков, свершивших Революцию, и наша сегодняшняя борьба – не напрасна, что она не может пройти бесследно.

Живя в своем недосягаемом для нас будущем, знайте, помните, что оно было бы невозможным без Октября 1917 года самоотверженной борьбы и тяжелого труда многих поколений живших на земле коммунистов.

Знайте и помните об этом!

Для нас, коммунистов XX и XXI века, это могучий стимул продолжать бороться, трудиться и побеждать!

Во имя жизни, во имя будущего!»

Андриана Кептине