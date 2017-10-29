Двойка за списывание: инициативы Плахотнюка в сфере образования оказались плагиатом

Влад Плахотнюк от имени ДПМ выдвинул стратегию преодоления негативных последствий реформ в сфере образования. Объявить мораторий на закрытие школ, запретить взимание платы с учителей за непрерывное обучение, упростить бюрократические отчеты, упростить школьное расписание… «Учебная программа оказывает контрпродуктивное давление на учеников, и мы будем поддерживать законодательные изменения», - заявил председатель ДПМ.

Демократы явно готовятся к выборам. Но щекотливость ситуации в том, что озвученная Плахотнюком стратегия поступила ранее из президентуры и была проигнорирована. Именно эти – чужие - предложения лидер ДПМ выдал за свои.

«Проблемы в сфере образования - приоритет команды Игоря Додона, - рассказал советник президента по вопросам просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович. – После инаугурации была создана комиссия для изучения ситуации и оздоровления этой сферы».

Кому принадлежит инициатива оптимизации среднего образования? По свидетельству Поповича - политикам, которые хотят внедрить у нас схемы, заимствованные из зарубежной практики. «Не учитывая реалии страны, продвигали ошибочные решения, - считает эксперт. – В первую очередь это касается принятого в 2014 году Кодекса об образовании, а также ряда правительственных постановлений, предусматривавших реорганизацию и закрытие доуниверситетских учебных заведений».

По данным министерства просвещения, культуры и исследований, с 2013 года в стране из 1200 школ закрыли 250, из них 65 - в нынешнем году. А вот данные министра просвещения Моники Бабук: за последние десять лет закрыли 217 школ.

«Ликвидация гимназий и школ приводит к деградации и исчезновению сел и коммун, - уверен Попович. – Созданы невыносимые условия для детей, в особенности из начальных классов. Мы подвергаем риску малышей, отправляя их за 10-15 километров от родного села. Неизвестно точное количество педагогов, лишившихся работы. Называют цифру в несколько тысяч. Многие не хотят ездить куда-то на работу, ведь у самих дома – дети, хозяйство, которое позволяет выживать. Многие педагоги уехали на заработки. Здания закрытых гимназий и школ, в которые были вложены огромные средства, за год-два разваливаются. Кто ответит за это?».

Глава государства давно забил тревогу, выступив с рядом инициатив. «Все предложения были проигнорированы, - сказал эксперт. - Мы сослались и на международную практику. Посетившая недавно Молдову вице-президент Болгарии Илияна Йотова обратила внимание на демографический кризис, связанный с оптимизацией школ в этой стране. Исчезло около 500 населенных пунктов! Это может произойти и у нас, предупредила Йотова».

Советник президента поделился и другими размышлениями: «Мы обсуждали проблемы улучшения качества доуниверситетского образования со специалистами в Кишиневе и на местах. Пришли к выводу: нужно упростить куррикулум, изменить систему работы педагогов. Регламенты минпроса превратили их в сочинителей отчетов и справок. А обязательные министерские курсы за свой счет? Это – условие повышения категории и зарплаты. Учителя обязаны платить и за публикацию своих работ в изданиях минпросвета. Мы представили свои предложения в парламент, правительство и минпрос. Их проигнорировали».

По указанию главы государства в начале года было изучена ситуация в системе высшего образования: «Было много встреч с руководителями вузов, мы участвовали на заседаниях совета ректоров университетов. Некоторые проблемы имеют объективные причины. К примеру, демографический кризис и массовая миграция молодежи за границу. За последние семь лет число студентов снизилось драматически: если несколько лет назад в университетах обучались 130 тысяч человек, то в 2016-2017 учебном году - 74 тысяч, а в наступившем учебном году - не больше 60 тысяч. Даже в престижных университетах резко падает число студентов, пошли скандалы из-за нелояльной конкуренции».

Попович назвал причины ухудшения ситуации: «В 2014 году принят новый Кодекс об образовании, в нем много недостатков, повлиявших на качество учебного процесса в вузах. Парламентское большинство утвердило новые поправки в Кодекс, которые приведут к полной деградации высшего образования. Речь идет о переподчинении напрямую министерству просвещения, культуры и исследований учреждения, занимающегося аккредитацией вузов. Это недопустимо: агентство будет использоваться в административно-политических интересах власти. В письме ректора одного из вузов Германии Андриану Канду подчеркивается, что это приведет к непризнанию в европейских странах дипломов наших вузов. Итог - деградация высшего образования, массовый отток молодежи за рубеж для учебы».

Около 90 процентов выпускников лицеев уже сейчас заявляют о желании продолжить учебу за границей, подавляющая часть не намерена возвращаться, 90 процентов обучающихся в зарубежных вузах не возвращаются на родину. Согласно другому опросу, из городов начался второй вал оттока молодежи – каждый второй выпускник городских лицеев собирается уехать учиться за границу. Это показатель качества обучения в наших вузах. Додон призвал депутатов рационально подойти к рассмотрению изменений в законопроекте об образовании, вернуть его на доработку. Но законодатели отказались что-либо менять.

«Как мы узнали, этот проект появился буквально за одну ночь и был вызван, по всей видимости, желанием власти использовать вузы в административно-политических целях: если их руководители не будут выполнять указания - не получат аккредитацию, - сказал Попович. - Перспектива трагична: высшее образование может исчезнуть».

Другая проблема высшего образования связана с обучением на контрактной основе: «Заплатив немалые деньги за учебу, многие студенты не посещают занятия, потом платят за пропуски и экзамены - так получают дипломы. Многие университеты делают бизнес. Есть специальности, по которым занятия посещают два-три человека. Насколько выгодно содержать группу студентов, из которых учатся несколько? Студенты не получают знаний, их необходимо перераспределить на другие специальности. Низкое качество обучения связано, с одной стороны, отсутствием ресурсов, с другой - слабой подготовкой в лицеях».

Помимо других проблем советник главы государства в эфире программы «Мегафон» на телеканале НТВ Молдова обозначил еще одну: «Нет учета необходимости тех или иных специалистов со средним и высшим образованием. Вузы плодят ежегодно тысячи выпускников, которые не востребованы, а в колледжах и ПТУ - недобор. Мы представим свои предложения».

Однако где гарантия того, что парламентское большинство не отвергнет эту инициативу, а потом Плахотнюк не выдаст ее за свою? Попович не обижается на демократов – пусть пользуются, лишь бы толк был.

Николай МЕНЮК