Плахотнюка субсидирует телеканал с миллиардными дотациями из российского бюджета

Российский «Первый канал», являющийся одним из источников доходов клана молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, получит из федерального бюджета России 3 миллиарда рублей дотаций.

Как сообщает РБК, Госдума России приняла изменения в закон о федеральном бюджете, согласно которым вводятся дополнительные субсидии для АО «Первый канал» в размере 3 млрд руб. (ок. 52 млн долл. - Ред.). Эти средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что субсидия также предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности АО «Первый канал».

РБК также уточняет, что «Первый канал» получал серьезные бюджетные дотации и в предыдущие годы. Так, в 2015 году сумма дотаций превысила 7,7 млрд рублей. В 2016-м субсидии из федерального российского бюджета составили около 5,2 млрд рублей.

«Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством телеканала Prime. Ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Кроме того, Плахотнюк контролирует филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.