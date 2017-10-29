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Тулянцев предложил объединить всех сторонников антивоенной повестки дня
29.10.2017

Общественный лидер отметил угрозу милитаризма, который демонстрируют молдавские правители с целью удержаться у власти любой ценой.

Лидер Общественного совета «За свободную Родину» выступил на Международной научно-практической конференции «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года: уроки в контексте будущего левого движения в странах Европы и мира», прошедшей в минувшую пятницу в Кишинёве, организованной Партией европейских левых.

Как сообщает пресс-служба Общественного света, проведя аналогию с событиями, разворачивавшимися в Европе 100 лет тому назад, Игорь Тулянцев отметил угрозу милитаризма, который демонстрируют молдавские правители с целью удержаться у власти любой ценой, даже путём отказа от конституционного нейтралитета Молдовы. «Милитаризм, военные парады в Кишиневе, бряцание оружием, игра мускулами, демонстративные заявления о готовности «размыть», а затем и вовсе отказаться от нейтралитета Молдовы – все это не может не тревожить» - подчеркнул Тулянцев.

«В современной Молдове никто, кроме чужой и враждебной народу власти, не хочет войны. И здесь мы видим надежду. На мой взгляд, пришло время, когда в Молдове должна громко заявить о себе общая антивоенная повестка дня. Речь идет прежде всего о создании широкой международной общественной платформы для консолидации здоровых сил, стремящихся сохранить мир и стабильность, причем не только в Молдове, но и во всей Восточной Европе» - заявил Тулянцев.

«Сегодня пришло время создать гражданскую дискуссионную площадку, в рамках которой эксперты, ученые, общественные деятели, политики из Европы, Молдовы, Приднестровья и России смогут прийти к одному общему знаменателю, прежде всего, в вопросе антивоенной повестки дня. Тех, кто больше всего заинтересован в мире и безопасности.

Молдова, где государство захвачено олигархическим режимом, балансирует на грани катастрофы. Сегодня нет политической силы, способной объединить все общество, чтобы преодолеть этот фундаментальный кризис, преодолеть геополитический раскол в обществе, на котором играют недобросовестные молдавские политики» - считает он, отметив, что «в этой ситуации на первый план выходят общественные, экспертные силы, которым и предстоит сделать все возможное, чтобы создать предпосылки для революционного прорыва, для создания условий, в которых мир и стабильность на Днестре были бы гарантированы.

Подобную работу мы проводили в рамках Общественного совета «За свободную Родину». Подобный формат нужно расширить и поэтому предлагаю присоединиться к этой площадке представителям ЕС и России», - заключил Тулянцев.


 
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