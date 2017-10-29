Молдавская мечта: «Пока не сдохнет все советское поколение, в стране ничего не поменяется!»

Недавно в «Комсомолке» вышла заметка о том, как в Кишиневе на Рышкановке владелец бара высадил цветы у входа, а их украли. Он снова высадил – их снова украли. И вот среди комментариев (большинство из которых были негодующими) проскользнула (и не единожды!) мысль о том, что в произошедшем виноват …Советский Союз. К примеру, наш постоянный читатель и известный молдавский фотограф написал следующее:

- Вы, если ездили по Европе, то знаете, что там такого не происходит. Дело в советском воспитании! Люди живут по еще тогдашней присказке: «Кто в колхозе ворует, у того что-то и есть!» И пока не сдохнет все это советское поколение, ничего не поменяется!

Все-таки удивительно, что до сих пор находятся те, кто обвиняет во всех происходящих грехах в Молдове старшее поколение, жившее в Советском Союзе. Если честно, мне сложено представить бабушку, выкапывающую из клумбы в оживленном месте цветы. Или ушедшего на «цветочное дело» человека возраста 40 и более лет. А вот 20-летних и даже 25-летних – вполне.

Тех, кто ни секунды не задумается о том, что это чей-то труд, что это сделано – для всех, для красоты. И, как ни прискорбно для нашего читателя, именно эти общечеловеческие ценности были присущи как раз советским гражданам.

Мне вот кажется, что настоящая трагедия в Молдове начнется как раз наоборот в тот момент, когда представители «советского поколения» естественным или не совсем путем – исчезнут. Те, кто, если увидит, уберет мусор, а не «запостит» его в социальные сети, те, кто, найдя труп бродячей собаки закопает его в парке, а не потащит ради пиара к мэрии Кишинева.

Да – он и другие, они – не советские. И это пугает. Но зато очень хочется верить, что когда они сами станут старшим поколением, молодежь им задаст вопрос: вы хоть понимаете, что вы натворили со страной такой некогда классной?

И заплачут эти старики из будущего, но вот пожалеть и успокоить смогут только сердечные «советские люди», которые к тому времени благополучно «сдохнут».