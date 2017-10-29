В Молдове готовят введение ювенальной юстиции

Депутат молдавского парламента рассказал о специфике отношений между РМ и Евросоюзом. Выступая на видеомосте, который прошел на этой неделе в пресс-центрах Sputnik в Кишиневе и Ереване, депутат молдавского парламента Влад Батрынча заявил, что процесс ассоциирования с Евросоюзом происходит в отрыве от молдавской самобытности.

Батрынча подчеркнул, что "мы выступаем за единый Европейский континент, за те ценности, которые когда-то были прописаны в базовых документах Совета Европы".

Однако, по его мнению, "в нынешней форме Соглашение противоречит нашему национальному суверенитету, и прежде всего, Конституции РМ".

Более категоричен был другой депутат парламента РМ Владимир Головатюк, который отметил, что "после подписания Соглашения об ассоциации Молдова перешла под прямое внешнее управление".

Батрынча сообщил, что все документы, которые принимаются сегодня парламентом полностью контролируются ЕС. "Поэтому мы прошли все эти "замечательные" события как равенство шансов, а сейчас мы проходим ювенальную юстицию".

Депутат уточнил, что "закон о ювенальной юстиции сейчас обсуждаются в соответствующей профильной комиссии парламента РМ. Сегодня у нашего парламентского большинства нет четкой позиции по этому вопросу. И мы пока не можем вам сообщить четко нормы – как это будет работать".

Батрынча также заявил, что "ассоциирование с ЕС происходит в отрыве от нашей молдавской ментальности. Сегодня принижается православие в нашей стране. Не принимаются во внимание наши морально-этические установки, наша история и идентичность.

Мы сегодня не самостоятельны в политическом и конституционном плане, зависимы в своей законотворческой деятельности. Нам насаждаются очень многие нормы, которые нам чужды и которые не воспринимает большинство нашего общества. И речь не идет только о гендерном равенстве и меньшинствах".