Угроза революции в Молдове: В Брюсселе поверили во "взрывающуюся мамалыгу"?

Где вы сейчас: дома или на работе? В пути или в каком-нибудь учреждении? Заняты разрешением личных или чужих проблем? Не важно! Переключите на пару минут свое внимание: стране грозит революция – она, как Дамоклов меч, зависла над Молдовой.

Подпольная работа кипит, а наивные граждане, подобно герою Достоевского, как работы твердят: «Уничтожьте наши желания, сотрите наши идеалы, покажите нам что-нибудь лучше, и мы за вами пойдем». Да-да, все настолько серьезно. По крайней мере, так считают некоторые европейские депутаты – например, Анди Кристя.

На прошлой неделе прошло пятое заседание Парламентского комитета по Ассоциации ЕС-Республика Молдова. В ходе этого мероприятия Анди Кристя и сделал заявление, показавшееся мне любопытным.

«Молдова нуждается в эволюции, а не в революции, - заявил он. - Европейский парламент хочет видеть Республику Молдова успешной в сближении с ценностями демократии европейского типа, за пределами горячих выступлений ряда европейских политических семей о приостановлении европейского финансирования Кишинева. Чтобы добиться успеха, необходимы реформы, а для осуществления реформ необходима стабильность, политическая воля и ресурсы.

Напрашивается логичный вывод: в Брюсселе, очевидно, полагают, что прекращение финансирования грозит Молдове нестабильностью. Есть один нюанс: если наркомана лишить дозы, его тоже будет лихорадить… Поймите меня правильно: деньги – это хорошо, но не тогда, когда финансирование извне становится чуть ли не государствообразующим фундаментом.

Смущает порой не это финансирование, а то, как эти деньги осваиваются. Десятки миллионов долларов, к примеру, выделяло ЕС на ремонт центральных улиц Кишинева. И что? Срок сдачи работ то и дело переносят, а их качество оставляет желать лучшего. И простите меня, конечно, но я уверен, что подобным образом поступают не только на местном уровне.

Вообще, забавно слышать от евродепутатом об угрозе революции, когда именно благодаря революции некоторые проевропейцы оказались у власти. А сейчас – отбывают срок за решеткой в связи с коррупцией.

Россказни о революции – это обычная страшилка. Я не знаю, на кого они действуют. Но, видимо, такие люди есть, раз пластинка играет снова и снова… Играет и играет, а мамалыга все никак не взорвется. Конечно, до тех пор, пока никто не вставит в нее динамит, старательно обернутый в стоевровую купюру и не назовет это «макрофинансовой помощью для поддержания демократии и политической стабильности».