Мигрантам из Молдовы для легализации в США лучше быть геем, чем женатым

В Америке уроженцев Молдовы называют «русскими», но адаптируются они гораздо быстрее выходцев из других республик бывшего СССР

Если провести опрос среди молодых жителей Молдовы, наверное, каждый второй скажет, что мечтал бы жить за границей. Где угодно – в Европе, Азии или в США, только не в родной стране. И они уезжают - молодые, умные, красивые. В США уже целые диаспоры молдаван. Самое грустное, что возвращаться они не собираются.

Грин-кард

Можно условно разделить тех, кто уезжает навсегда в США, на две группы - легальные мигранты и нелегальные. Первые – это выигравшие грин-кард, заключившие брак с гражданами США и – реже – воссоединившиеся с родственниками. Им поначалу легче. Не надо бороться за обретение «вида на жительство», то есть «грин-кард». Нелегальных мигрантов, пожалуй, больше. Молодежь попадает в страну, в основном, по программе Work&Travel, а после истечения ее срока просто остается в стране.

Легализоваться не так уж сложно, но нужны время, силы и деньги. Самый доступный способ – политическое убежище. В таком случае надо доказать, что в родной Молдове тебя преследовали – за «однополую» сексуальную ориентацию, по религиозному признаку, национальному или за оппозиционные взгляды. Легче всего получить грин-кард, прикинувшись (если вы на самом деле НЕ) геем или лесбиянкой. Не проверяют. А если после подачи документов в миграционные службы получили отказ в грин-кард, то можно подать заявление в суд, проигрышей почти не бывает. Пока ждешь суда, живешь по легальным документам, с правом на работу. Кстати, политическое убежище дает возможность бесплатно учиться. А это дорогого стоит, во всех смыслах!

Некоторые, но это единицы, оформляют документы самостоятельно. Большинство обращаются к адвокатам. Стоит это недешево – от 2 тысяч долларов, если суд – плюс еще тысячи три и больше. Средняя цена вопроса – 7 тысяч долларов, платят, конечно, в рассрочку.

Еще один способ легализоваться – заключить брак с американцем. По большому счету, девушкам из Молдовы несложно найти любовь в США, парням же чуть сложнее. А вот фиктивный брак – это огромный риск. Миграционные службы могут среди ночи прийти к вам, проверить постель – спите ли вместе, чеки – какие покупки и с чьих банковских карт вы делаете, посмотреть, есть ли зубная щетка «эмигранта» и т.п. Если засекут, что брак ненастоящий, вмиг отправят за решетку, а потом и вовсе вышлют из страны. Мало того, фиктивный брак – это плата своей «второй половине» от 5 тысяч долларов и выше. Чаще – около 10 тысяч долларов. И в случае любого брака - и фиктивного, и настоящего - когда вы подаете документы на грин-кард, нужно иметь на банковском счете, своем или супруга, не менее 20 тысяч долларов или представить поручительство.

Работа

Работу в США найти несложно, если, конечно, не ищешь чего-то этакого. И зарплаты вполне хватает на жилье, хорошее питание, одежду, даже путешествие и помощь родственникам в Молдове. У легальных мигрантов больше возможностей – с грин-кард они получают и разрешение на работу, а поэтому и выбор шире, и зарплаты выше.

Нелегалы поначалу, в основном, устраиваются «к русским», то есть к выходцам из бывшего СССР. Чаще всего – официантами, продавцами, помощниками поваров, на уборку квартир, женщины постарше – нянями. Зарплата - 8-12 долларов в час. Многие, кроме основной, стараются найти второе место работы, - копят деньги на адвокатов, на учебу, на переезд в другой штат и т.п. Работать «у русских» - вынужденная мера, после чего наши дают себе слово устраиваться только к американцам, то есть выходцам откуда угодно, только не из бывшего СССР. Объяснение простое: у «русских» - бардак, зарплату часто задерживают, много начальников и противоречивых требований, ужасные условия труда, хамство, панибратство. Есть, конечно, приятные исключения... но в таком случае нельзя быть нелегалом.

Выгоднее всего работать няней: предоставляют жилье и питание, а зарплата, в среднем, – 15 долларов в час. Но 20-летних не всегда берут на такую работу. А если устроиться к русским, то рабочий день, при фиксированной ставке 400-600 долларов в неделю, может быть безразмерным, к примеру, 10-12-часовым. Не каждый выдержит.

Те, кто приезжает с деньгами, покупают квартиры для сдачи в аренду или основывают бизнес, самый разный - от оформления букетов и продажи цветов до открытия магазинов, ресторанов или автомастерских. Открыть свой бизнес и развивать его в США гораздо проще, чем в Молдове – нет утомительной бумажной волокиты, все предсказуемо, можно просчитать с точностью до 1 доллара прибыль и издержки. Если, конечно, подходить к этому с умом, а не с привычным нашим «авось».

После адаптации, легализации, получения или подтверждения образования наши открывают адвокатские конторы, частные врачебные кабинеты, работают в престижных компаниях.

Адаптация

Наши соотечественники, закаленные суровой молдавской действительностью, адаптируются гораздо легче, чем собратья по миграции из других республик бывшего СССР. Молдаване отлично знают английский или без проблем его выучивают, четко усваивают правила жизни и законы США, быстро обучаются разным навыкам, получают уже американское образование и строят карьеру. Они порядочны, честны, сообразительны. Это в Америке ценят. Молодежь привыкает к «другой планете» - США, и на родину их тянет разве что в гости. Кстати, наши соотечественники выглядят на фоне других «русских» в Америке в гораздо более выгодном свете!

Сложнее людям старше 35-40 лет. Но и они выучивают английский, а некоторые – а это невероятно сложно обучаются в колледжах и институтах. Многие и без «их» образования устраиваются на работу и неплохо живут. У людей постарше период моральной адаптации проходит сложнее. Все-таки многое у них было связано с Молдовой. Но, как правило, старшее поколение эмигрирует целыми семьями либо едет к детям-внукам, и это помогает им справиться с ностальгией.

Жилье

Первые города, куда стремятся попасть наши соотечественники в США, - Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес. Правда, молодежь через годик-другой из Майами бежит, пресытившись океаном и солнцем, - этот регион не для молодых, карьеры здесь не сделаешь, да и скучновато. Кроме того, жизнь в Майами дороже, чем в других городах США, а возможностей меньше и зарплаты ниже. Бегут в тот же Нью-Йорк или в другой мегаполис. Те, кому перевалило за 45, стараются быть поближе к детям, да и Майами их устраивает, - неспешная жизнь на курорте.

Снимать жилье выгоднее совместно с кем-нибудь, это называется «руммейт», типа «сосед по комнате». В первое время снимают комнату в квартире или в доме, - это 200-400 долларов с человека в месяц. Затем, пообтесавшись в чужом краю, стараются арендовать отдельное жилье: от 500-700 долларов – студия, от 750-800 - однокомнатная квартирка. Цены зависят от района города и от штата.

Можно жилье купить. Например, маленькая студия в Майами, без ремонта в старом доме, близ океана – от 40 тысяч долларов. А вот 4-комнатный дом с большим участком в 20 минутах ходьбы от пляжа – от 140 тысяч. Равносильно трехэтажному особняку где-нибудь в Сынжере или Тогатино. Но в США наши соотечественники уже домом повыше и дубленкой потолще не заморачиваются. Главное – комфорт и удобство.

Любовь и дружба

В США уже несколько молдавских диаспор. Они не так активны, как, скажем, сообщества россиян или армян, гораздо малочисленнее, но какую-то деятельность проводят.

Что касается друзей, то наши соотечественники быстрее сходятся с «русскими», то есть выходцами из Украины, России, Беларуси, Прибалтики. Мало того, молодежь, не знавшая русского, выучивает его – не будешь же с татарином из Казани разговаривать на молдавском! С «типичными» американцами, с теми, о ком уже сложно сказать, откуда они прибыли, дружеские отношения, как правило, не складываются. Не любят американцы «пришлых». Впрочем, совсем молодым удается войти в компанию и к «типичным».

Собственно, наши сооте-чественники, в отличие от многих других американцев, быстро находят друзей и не страдают от одной из главных проблем США – одиночества. Они гостеприимны, доброжелательны, позитивны.

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Увы, гонит молдаван за границу не тяга к приключениям и испытаниям, а неустроенная, зигзагообразная жизнь в Молдове. Люди боятся за свою жизнь и будущее своих детей. В республике как никогда актуальна фраза «от сумы да от тюрьмы не зарекайся»: чтобы учиться в вузе, нужно платить взятки, могут завести уголовное дело на совершенно невиновного человека, могут отобрать бизнес и жилье, могут оскорбить на улице, могут не оказать должной медицинской помощи...

В США есть проблемы, их нигде не избежать, но они другого свойства, там действуют четкие «правила игры», соблюдаются законы, - то, о чем в Молдове можно только лишь мечтать.

Наталья СИНЯВСКАЯ