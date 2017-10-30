Экс-премьер-министр Молдовы Филат выйдет на свободу 13 декабря, а Новый год встретит дома?

Косвенно на это указывает подготовка общественного мнения к такому исходу и поведение некоторых политиков

12 декабря 2017 года Высшая судебная палата рассмотрит жалобу на отмену решения по делу бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата. Как утверждает адвокат Игорь Попа, это ходатайство было направлено с просьбой пересмотреть дело и вынести новое решение. При этом речь идет не о смягчении приговора, а о том, что

Филат должен быть оправдан и освобожден из заключения.

Есть ли какие-либо серьезные основания для такого исхода дела? Есть – о них ниже.

1. Адвокат сослался на отсутствие публичности судебных слушаний, нарушение права на эффективное средство правовой защиты и нарушение права на защиту.

2. Накануне принятия судьбоносного для экс-премьера решения в Кишиневе будет проведен конгресс ЛДПМ, посвященный 10-летию образования партии. Аналитики полагают, что не самым слабым ходом конгресса накануне важного решения ВСП станет решение делегатов вернуть на роль председателя …Владимира Филата.

3. Напомним, что ранее адвокаты Филата подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Там основной упор делается на то, что в ходе судебного разбирательства были нарушены права обвиняемого, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

4. Несмотря на то, что нынешний председатель ЛДПМ Виорел Чиботару не раз говорил о том, что не видит возвращения в большую политику основателя партии, он же некоторое время назад выразил одну мысль, позволяющую сделать вывод, что в его словах лукавства больше, чем может показаться:

- – Я категорически не согласен с выражением о том, что ЛДПМ, ДПМ и ЛП ответственны за кражу миллиарда. Существует отчет Kroll, в котором указаны имена конкретные имена людей, чья ответственность абсолютно прямая. Это личная ответственность некоторых чиновников, некоторых лиц, – заявил Чиботару в ходе передачи на канале ProTV.

Иными словами, персонификация Филата, как главного подозреваемого в уводе миллиарда из Молдовы, размывается. Ведь в отчете Kroll, насколько известно, фигурирует не только экс-премьер, но и некоторые другие известные личности в Молдове, которые вполне себе дышат в настоящее время свободой. Так, а чем Владимир Филат хуже?

Никита ЗВЕРЕВ