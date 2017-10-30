Молдавские власти лучше всех пиарят советские праздники, даже коммунисты могут позавидовать!

Вот вы, наверное, думаете, что нынешние молдавские власти ненавидят все советское, в том числе, и праздники ушедшей эпохи. И будете неправы! Такое ощущение, что без советского прошлого нет настоящего и будущего у молдавских советскофобов!

Есть в этом нечто фрейдистское. Убери объект ненависти и жизнь тут же потеряет смысл. Столько лет прошло, как Советского Союза нет, а нам все никак не дают этого позабыть. Сами власти не дают!

Ну, вот скажите, вы знали о том, что в Кишиневе Партия коммунистов организовала конференцию Партии Европейских Левых, приуроченной к 100-летию Великой Октябрьской революции? Думаю, что нет. И сто лет бы об этом не знали! И спокойно бы жили! Но молдавские власти вам этого спокойствия не дают.

Потому что депортировали из Молдовы, прямиком из кишиневского аэропорта, известного экономического эксперта и политического аналитика Михаила Делягина. Сколько раз он к нам прилетал по менее важным поводам, пускали без проблем, а сейчас, когда прилетел на эту саму конференцию, вдруг развернули. Об этом все СМИ сообщили и вы, конечно же, узнали о том, куда Михаил Делягин намеревался попасть.

В общем, власти наши сами создают дикий ажиотаж вокруг приближающейся круглой даты — 100-летия революции. Попиарили советское прошлое всласть! Теперь, даже если кто и забыл, тут же вспомнил, что не за горами главный советский праздник — Седьмое ноября!

Или возьмем самого яркого и ярого антисоветчика Михая Гимпу. Тот во всем видит ненавистные ему черты прошлого. И находит даже в самых неожиданных местах. Намедни Михай Теодорович нашел «проклятое прошлое» даже в... церквях!

«В Молдове продолжается строительство церквей в русском стиле! - вещал с высокой трибуны парламента главный либерал страны. Мы не имеем ничего общего с этим стилем. Мы независимое государство, мы больше не являемся МССР в РСФСР!»

Как все русские писатели вышли из гоголевской «Шинели», так и молдавские политики вышли из советского прошлого. Поэтому ничего удивительного в том, что никто так не помогает пиарить советские праздники, как сами молдавские власти! Прошлое из себя не выдавишь, это раба можно по капельке, а прошлое въелось навсегда, даже в такие антисоветские души, как у Михая Гимпу...