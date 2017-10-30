30 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Молдавские власти лучше всех пиарят советские праздники, даже коммунисты могут позавидовать!
30.10.2017

Вот вы, наверное, думаете, что нынешние молдавские власти ненавидят все советское, в том числе, и праздники ушедшей эпохи. И будете неправы! Такое ощущение, что без советского прошлого нет настоящего и будущего у молдавских советскофобов!

Есть в этом нечто фрейдистское. Убери объект ненависти и жизнь тут же потеряет смысл. Столько лет прошло, как Советского Союза нет, а нам все никак не дают этого позабыть. Сами власти не дают!

Ну, вот скажите, вы знали о том, что в Кишиневе Партия коммунистов организовала конференцию Партии Европейских Левых, приуроченной к 100-летию Великой Октябрьской революции? Думаю, что нет. И сто лет бы об этом не знали! И спокойно бы жили! Но молдавские власти вам этого спокойствия не дают.

Потому что депортировали из Молдовы, прямиком из кишиневского аэропорта, известного экономического эксперта и политического аналитика Михаила Делягина. Сколько раз он к нам прилетал по менее важным поводам, пускали без проблем, а сейчас, когда прилетел на эту саму конференцию, вдруг развернули. Об этом все СМИ сообщили и вы, конечно же, узнали о том, куда Михаил Делягин намеревался попасть.

В общем, власти наши сами создают дикий ажиотаж вокруг приближающейся круглой даты — 100-летия революции. Попиарили советское прошлое всласть! Теперь, даже если кто и забыл, тут же вспомнил, что не за горами главный советский праздник — Седьмое ноября!

Или возьмем самого яркого и ярого антисоветчика Михая Гимпу. Тот во всем видит ненавистные ему черты прошлого. И находит даже в самых неожиданных местах. Намедни Михай Теодорович нашел «проклятое прошлое» даже в... церквях!

«В Молдове продолжается строительство церквей в русском стиле! - вещал с высокой трибуны парламента главный либерал страны. Мы не имеем ничего общего с этим стилем. Мы независимое государство, мы больше не являемся МССР в РСФСР!»

Как все русские писатели вышли из гоголевской «Шинели», так и молдавские политики вышли из советского прошлого. Поэтому ничего удивительного в том, что никто так не помогает пиарить советские праздники, как сами молдавские власти! Прошлое из себя не выдавишь, это раба можно по капельке, а прошлое въелось навсегда, даже в такие антисоветские души, как у Михая Гимпу...


 
Количество просмотров:
28
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.