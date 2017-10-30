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Экономика
Обрушением евро началась рабочая неделя в Молдове
30.10.2017

 Лей сильно укрепится по отношению к евро и другим валютам после решения Нацбанка.

Сегодня, 30 октября, курс лея к основным валютам совершит резкий скачок. Нацбанк объявил, что евро подешевеет сразу на 35 банов.

Лей укрепится с 20 леев 43 бана за евро до 20 леев 8 банов. На этом фоне подешевеют и другие популярные в Молдове иностранные валюты. 

Доллар потеряет три бана, опустившись до 17 леев 27 банов за доллар. Курс румынского лея опустится на 8 банов до 4 леев 36 банов. Курс рубля составит 29 банов, а украинской валюты – 64 бана за 1 гривну.


 
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