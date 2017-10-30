Грубо нарушивший антитабачный закон столичный прокурор попал на видео

Кишиневского прокурора застали за курением в неположенном месте у входа в прокуратуру.

Прокурор Николай Гурьев был замечен за грубым нарушением антитабачного закона. Он курил перед входом в здание прокуратуры сектора Рышкановка.

Выкурив сигарету, Гурьев бросил окурок на асфальт у прокуратуры. Курящего прокурора в это время снимали на видео, а после сделали замечание. Заметив, что он оказался в объективе камеры, Гурьев отреагировал на это крайне нервно. Он нагрубил активисту и уехал.

Прокурора могут наказать. Закон о контроле табака предусматривает штраф за правонарушение от 1000 до 3000 леев для любителей курить в запрещенных местах.