Бэсеску вступил в должность почетного президента партии Шалару и начал борьбу со Сталиным

Траян Бэсеску написал на своей странице в Facebook, что румыны не могут продолжать жить разделенными Прутом, по желанию Сталина и Гитлера, "которые, используя пакт Риббентропа-Молотова, разделили страну".

Такое сообщению было передано Кишиневу на заседании Партии национального единства, почетным президентом которой он является, передает Mediafax.ro.

"Сегодня я был в Кишиневе, чтобы участвовать в создании молодежного крыла Партии Национального единства, чьим почетным президентом я являюсь. В политике новой унионистской партии доминирует желание привлечь как можно больше молодежи из Республики Молдова, с помощью которой может быть достигнуто объединение Молдовы и Румынии", - написал экс-президент Румынии на своей странице в Facebook.

Бэсеску заявил, что одним из сообщений Кишиневу была необходимость объединения: "Одним из моих сообщений было то, что румыны не могут жить, будучи разделенными Прутом, по желанию Сталина и Гитлера, которые с помощью пакта Риббентропа-Молотова разломали страну надвое".

ПНЕ была создана в феврале 2016 года как Правая партия и продвигает идеалы единства Румынии путем объединения с РМ. На конгрессе, прошедшем в июне 2017 года, экс-президент Румынии Траян Бэсеску был единогласно избран почетным президентом формирования.