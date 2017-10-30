АЕИ-4, которого вроде нет, на самом деле давно есть

Теперь вы понимаете, что АЕИ-4, которого вроде нет, на самом деле уже давно есть? Судите сами.

1. Демпартия бьет только по президенту, угрожая импичментом? Так и PLDM, PL, PAS-DA, PUN делают тоже самое!

2. ДПМ высылает 5 российских дипломатов, объявляет персоной нон-грата Рогозина. PLDM, PL, PAS-DA, PUN аплодируют стоя.

3. Демпартия призывает к бойкоту референдума против Киртоакэ? Так PLDM, PL, PAS-DA, PUN тут же поддерживают. Все вместе они хотят сохранить контроль кукловода над городом.

4. Демпартия предлагает внедрить евроинтеграцию в Конституцию? PLDM, PL, PAS-DA, PUN молчаливо одобряют. И предлагают внедрить румынский язык! Демпартия охотно соглашается.

5. ДПМ использует КС, дабы лишить президента полномочий, отстраняя его временно от власти? Так PLDM, PL, PAS-DA, PUN чуть не захлебнулись от восторга!. Ни одной критики в адрес «захваченного КС».

6. Демпартия хочет открыть офис НАТО в декабре? Так PLDM, PL, PAS-DA, PUN возмущаются, почему не в ноябре.

7. 27 октября ЛП предлагает распил земли в столице (14 зональных планов). Голосуют все: PL, PLDM, PPEM. Причем голосуют по беспределу, секретно.

8. Лидеры Демпартии (Плахотнюк и Канду) имеют румынское гражданство? Так Санду, Гимпу, Шалару тоже имеют.

9. Демпартия согласна вступить в альянс с Бэсеску? Так и PLDM, PL, PAS-DA не возражают против альянса с ним.

10. Демпартия выполняет все указания посла США? А разве PLDM и PAS-DA не делают тоже самое?

Осталась лишь сущая мелочь – после выборов исполнить последнее указание посла США и создать альянс во имя «спасения олигархов». Ну и закрепить все это очередным секретным «договором». Или договор уже подписан, а мы еще не знаем?

Богдан ЦЫРДЯ

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