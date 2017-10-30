Европейские «бомбы», взрыв которых может повлиять и на Молдову

В составленном порталом ТРИБУНА условном рейтинге речь идет о европейских регионах с выраженными сепаратистскими настроениями, события в которых могли бы повлиять, в том числе, и на нашу страну.

Возглавляет рейтинг Каталония. «После недавно состоявшегося там референдума о независимости региона и его отделения от Испании, ситуация в Каталонии стала проблемой для всей Европы. Эволюция диалога между властями в Мадриде и Барселоне стала предметом пристального внимания всего мира. И все потому, что этот референдум мог бы стать опасным прецедентом не только для Испании и ЕС, но и для многочисленных других государств», — пишут авторы рейтинга.

На второй позиции рейтинга Шотландия, которая «несколько лет назад проголосовала в ходе референдума за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства, но Брексит дал новый импульс сепаратизму в этой части Великобритании. Эксперты утверждают, что еще один референдум, несомненно, привел бы к выходу Шотландии из состава Королевства, а это отразилось бы на странах всего континента», — отмечается в источнике.

Третью строку рейтинга заняла Фландрия — регион Бельгии, «в котором по мнению экспертов, очень сильны националистические настроения. В большинстве своем, население Фландрии говорит на голландском языке. Фландрия заметно благополучнее второго большого региона Бельгии, который населен франкоговорящими валлонами, и поэтому, здесь ярко выражен сепаратизм. Сепаратистов в этой европейской стране представляет правящая партия «Новый фламандский альянс», — говорится в материале.

Кристина Пендя