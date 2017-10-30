Включите свет: с 1 ноября водители должны будут ездить с включенными фарами круглосуточно

С 1 ноября водители должны будут ездить с включёнными фарами и днём. Национальная патрульная инспекция напоминает, что правило действительно до 31 марта.

Административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за нарушение этого правила. Однако патрульные инспекторы будут их останавливать и предупреждать.

А вот водителям, которые не сменят летнюю резину на зимнюю, грозит до тысячи леев штрафа. Однако наказывать автолюбителей будут только в том случае, если на дороге будет снег.