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Экономика
Названы новые рынки сбыта для молдавских вин
30.10.2017

Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы прорабатывает возможности выхода и закрепления присутствия на новых рынках сбыта отечественных вин.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык в интервью журналу «Банки и финансы», назвав среди новых экспортных рынков для производителей молдавского вина Китай, Японию, а также страны EFTA: Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и др.

Глава Минэкономинфраструктуры обратил внимание, что из-за ограничений, введенных Россией на поставки винодельческой продукции из Молдовы, экспорт молдавского вина в последние три года был переориентирован с традиционных рынков на рынок ЕС и других стран мира, в частности, Китай.

Экспорт молдавского вина в 2016 г. составил $ 107 млн. При этом наибольший объем экспорта в 2016 г. пришелся на страны ЕС – 33,72% от общего объема экспортируемого вина. Доля России составила 10%, Китая – 8,16%.

В 2015 г. общий экспорт молдавского вина сложился в сумме $ 97,7 млн. При этом доля ЕС в общем объеме поставок составила тогда 31,1%, Китая – 6,05%, России – 9,33%.


 
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