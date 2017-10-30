Артур Ионица продлил контракт с Кальяри до 2021 года

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Спорт
Артур Ионицэ присоединился к Островитянам летом 2016 года. Кальяри заплатил за молдавского полузащитника четыре с половиной миллиона евро
После этого Ионицэ стал самым дорогим игроком в истории молдавского футбола, передает publika.md
В составе Кальяри Ионицэ сыграл 30 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
После десяти туров серии А "Кальяри" занимает 14-е место. В последнем туре команда Ионицэ прерывала серию из пяти поражений, обыграв на своем поле "Бенвенто" 2:1.
Молдавский полузащитник Артур Ионица продлил контракт с итальянским клубом Кальяри до 2021 года, сообщает официальный сайт команды. Отметим, что прошлый контракт футболиста истекал только в 2019 году.
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