30 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Артур Ионица продлил контракт с Кальяри до 2021 года
30.10.2017

Артур Ионицэ присоединился к Островитянам летом 2016 года. Кальяри заплатил за молдавского полузащитника четыре с половиной миллиона евро

После этого Ионицэ стал самым дорогим игроком в истории молдавского футбола, передает publika.md

В составе Кальяри Ионицэ сыграл 30 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

После десяти туров серии А "Кальяри" занимает 14-е место. В последнем туре команда Ионицэ прерывала серию из пяти поражений, обыграв на своем поле "Бенвенто" 2:1.

Молдавский полузащитник Артур Ионица продлил контракт с итальянским клубом Кальяри до 2021 года, сообщает официальный сайт команды. Отметим, что прошлый контракт футболиста истекал только в 2019 году.


 
Количество просмотров:
30
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.