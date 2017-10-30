Не назначение министра обороны: что за это будет президенту?

Виктор Суружиу

На прошлой неделе впервые в истории страны была применена специальная юридическая процедура, при которой указ о назначении члена правительства подписал не президент страны, как того требует закон, а председатель парламента.

Пост министра обороны в Молдове оставался вакантным с конца прошлого года. Спустя почти год, 24 октября, новый глава оборонного ведомства Евгений Стурза принес присягу и приступил к работе. Однако противостояние между государственными институтами, представляющими разные политические силы, продолжается. Его новый виток связан с категорическим отказом Президента РМ Игоря Додона включить нового министра обороны в состав Высшего совета безопасности. В ответ представители правительства, парламента и других госструктур намерены бойкотировать заседания Совбеза под руководством главы государства.

Говоря о дальнейшем развитии событий, эксперты расходятся в оценках. В то же время большинство из них уверены, что президент сохранит свой пост, поскольку в настоящее время властям не выгодно отстранять его от должности. Кроме того, в конечном итоге отправить главу государства в отставку могут только те, кто его выбрал – граждане Молдовы.

Спикер в роли президента

В сентябре премьер Павел Филип предложил президенту кандидатуру вице-председателя Европейской народной партии Евгения Стурзы для назначения на должность министра обороны. Глава государства дважды её отклонял, хотя по закону может сделать это только один раз. Позиция аппарата президента сводилась к тому, что человек, не имеющий ничего общего с обороной, не может стоять во главе профильного министерства. «Он не только некомпетентен в военной сфере, но и получил сомнительный опыт при Филате и Лянкэ», - объяснял свое решение Игорь Додон.

Правительство обратилось в Конституционный суд (КС) для толкования действий, которые могут быть предприняты руководством кабмина и парламента в такой ситуации. КС постановил, что спикер или премьер вправе подписать вместо президента указы, если глава государства не исполняет свои конституционные обязанности. Сразу после этого решения последовало новое обращение в КС со стороны правительства – в связи с запуском процедуры определения временно исполняющего обязанности Президента РМ для назначения министра обороны и принятия им присяги.

В начале слушаний советник главы государства по юридическим вопросам Максим Лебединский попросил отвода всего состава КС, отметив, что судьи нарушили принцип независимости. По его словам, после заявлений спикера Андриана Канду в СМИ есть подозрения, что судьи провели консультации с представителями парламента. После короткого совещания КС отклонил ходатайство Лебединского, назвав его незаконным и необоснованным. Суд констатировал, что отказ президента от выполнения конституционных полномочий оправдывает введение режима временного исполнения обязанностей. КС подтвердил, что спикер или премьер вправе издать соответствующий указ.

Вердикт КС касается только подписания указа о назначении министра обороны и принесения им присяги. Если в дальнейшем президент выступит с аналогичными отказами, правительство должно обращаться в КС с каждым случаем в отдельности. Что касается временного отстранения, о котором говорится в решении КС, оно не имеет конкретного срока и связано лишь с определенным действием. Иными словами, президента отстранили от принятия решения о назначении Стурзы, однако другие его полномочия остались нетронутыми.

24 октября Евгений Стурза, указ о назначении которого подписал спикер парламента, принес присягу и был представлен высшему офицерскому составу Национальной армии. Андриан Канду заявил, что министр обороны имеет полную политическую поддержку для выполнения своей миссии по защите и развитию армии. Игорь Додон со спикером по-прежнему не согласен: «Я в качестве главы государства и главнокомандующего вооруженными силами против того, чтобы во главе Национальной армии была некомпетентная и политизированная кандидатура. Такой «министр» нелегитимен. Его не признает ни президентура, ни армия, ни граждане».

«Пик абсурда и беззакония»

После решения КС Игорь Додон выступил с обращением к гражданам Молдовы в поддержку президентской формы правления, в котором призвал соотечественников проявить политическую зрелость и самостоятельность. «Правящий режим сделал всё для уменьшения полномочий главы государства, несмотря на то, что по логике вещей после возврата к прямым всенародным выборам президента, напротив, президентские полномочия должны были быть увеличены», - отметил он. В ходе брифинга президент расценил решение Конституционного суда как узурпацию власти в интересах ДПМ. «После парламентских выборов незамедлительно будет изменен состав Конституционного суда, и за каждое незаконное решение нынешние судьи будут отвечать», - заявил Додон.

В связи с решением КС Партия социалистов обнародовала заявление, в котором выступила «против сокращения функций и полномочий всенародно избранного президента, за которого проголосовало большинство граждан». ПСРМ также «осуждает попытку узурпации власти, которая была предпринята правящим большинством при содействии Конституционного суда РМ». По её мнению, решение КС – опасный прецедент, который позволит назначать членов правительства в угоду конкретной политической партии, отстранив от этой процедуры президента.

ПСРМ заявила о том, что КС полностью себя дискредитировал грязной игрой в интересах определенных политических сил. По мнению оппозиции, «шесть человек, большинство из которых граждане другого государства, во главе с бывшим депутатом и гражданином Румынии, в очередной раз дискредитировали государственные институты нашей республики». Социалисты рассчитывают на следующих парламентских выборах одержать победу, которая позволит им «разогнать действующий состав Конституционного суда, потребовав привлечения судей КС к ответственности, в том числе уголовной».

Президентский советник Максим Лебединский так же считает, что решение Конституционного суда должно быть уголовно наказуемо. По его словам, с юридической точки зрения судьи КС не только интерпретировали Конституцию, но и установили новые сроки и процедуры, которые в ней не предусмотрены. «Все судьи КС рано или поздно ответят перед законом. Мы должны понимать, что за такое решение можно и в тюрьму сесть. Я говорю как юрист в первую очередь. Конституция – это не тряпка, о которую любой может вытирать ноги. Тем более граждане другого государства, даже с должностью члена Конституционного суда. Они не родились на этой должности и не будут занимать её вечно», - заявил Лебединский.

Депутат от ПСРМ Богдан Цырдя назвал решение КС, позволяющее временно отстранять президента от власти, пиком абсурда и беззакония. Он отметил в своем блоге, что подобная процедура – настоящее новшество судей КС, которого нет ни в одной цивилизованной стране мира. По словам Цырди, согласно общепринятым демократическим принципам, президент может быть отстранен через сложную процедуру импичмента, но, благодаря КС, в Молдове можно отстранять президента от должности всякий раз, как того пожелают заинтересованные лица. Депутат считает, что только в 2017 г. КС трижды превысил свои полномочия и доказал, что действует в интересах Демократической партии.

Новые законопроекты власти и оппозиции

Парламентская группа Европейской народной партии выступила с законодательной инициативой об уголовной, а не административной ответственности за умышленное неисполнение вердиктов КС лицами, занимающими ответственные должности. Коллеги Евгения Стурзы решили действовать на опережение, поскольку 17 октября глава КС Тудор Панцыру заявил, что направит в адрес парламента обращение о внесении поправок в Уголовный кодекс. Согласно проекту депутатов от ЕНП, чиновнику, признанному виновным, грозит штраф в размере от 42,5 тыс. до 50 тыс. леев или 340 часов труда в пользу общества. Кроме того, в качестве наказания возможно тюремное заключение сроком до 3 лет с лишением права пребывания на ответственных должностях в течение от 2 до 5 лет.

Инициатива была рассмотрена тремя парламентскими комиссиями и передана для обсуждения парламенту. Её авторы рассчитывают на включение законопроекта в повестку дня уже в ближайшее время. В том, что парламент будет оперативен, сомневаться не приходится: после вердикта КС он обязан внести поправки в Уголовный кодекс. Когда это произойдет, прокуратура должна будет инициировать уголовное преследование в каждом случае, когда президент или любое другое ответственное лицо откажется исполнять решение КС.

В качестве «ответного хода» ПСРМ предлагает ввести запрет на двойное гражданство для судей КС. Законопроект, который внесен в парламент 26 октября, позволяет привлекать членов КС к уголовной или административной ответственности. Если сегодня только коллеги могут привлечь судью КС к ответственности, то социалисты предлагают создать специальную комиссию, которая будет решать судьбу судьи в случае каких-либо нарушений.

«Граждане другого государства не должны решать судьбу Молдовы, а то, что они способствуют узурпации власти, не должно оставаться безнаказанным. Они служат одной политической партии и другому государству. А за то, что они отвергают решения главы государства, их необходимо привлечь к уголовной ответственности. Для этого нужно внести изменения в Уголовный кодекс»,- заявил один из авторов законопроекта депутат Влад Батрынча.

Демократическая партия распространила пресс-релиз, выступив против принятия предложенных социалистами поправок в Уголовный кодекс. «ДПМ считает недопустимым поведение ПСРМ и Игоря Додона, которые пытаются оспорить решение Конституционного суда, чётко постановившего, что президент обязан утвердить кандидата правительства при второй попытке выдвижения. Исполнительный орган был вовлечен в ситуацию абсолютного блокирования его деятельности и был вынужден искать решения для выхода из этого кризиса», - отмечается в сообщении.

Сохранит ли президент свой пост?

Говоря о дальнейшем развитии событий, эксперты расходятся в оценках. Экс-председатель Конституционного суда Думитру Пулбере отмечает, что в Молдове народ отстранен от принятия решений, с 2000 г. в стране не было ни одного всенародного референдума. «С 2011 г., когда Тэнасе был назначен главой КС, суд покорно исполнял все пожелания власти, которая подмяла под себя все госструктуры, в том числе силовые и судебные. Произошла узурпация власти – одно из самых тяжких уголовных преступлений, не имеющее срока давности. Рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности. Это касается всех, в том числе и тех, кто по приказу боссов попирал Конституцию и законы», - заявил Пулбере. В случае дальнейшего обострения ситуации он не исключает масштабных народных волнений.

С другой стороны, бывший премьер Ион Стурза уверен, что единственно правильный шаг парламента – это инициирование процедуры импичмента президента. «Другого пути нет, насколько бы он ни был болезненным»,- написал Стурза на своей странице в соцсети. Метод назначения нового министра обороны он обозначил не иначе как «Конституция, доставленная на дом».

Бывший председатель КС Александр Тэнасе отмечает, что последние решения суда предоставляют депутатам рычаги для инициирования процедуры отстранения Додона от должности президента. По его словам, КС констатировал нарушение Конституции и, «как следствие, у парламента появилась возможность создать несколько комиссий или следственную комиссию и начать процедуру импичмента главы государства». По мнению Тэнасе, спикер Андриан Канду может заменить президента сразу после того, как парламент получит заключение КС по этому поводу.

В то же время большинство экспертов сходятся во мнении, что Игорь Додон сохранит свой пост, поскольку в настоящее время властям не выгодно отстранять его от должности президента. Процедура импичмента – довольно длительная по времени и обернётся не только очередным витком конфронтации с президентом, но и затяжным политическим кризисом. Эта процедура включает в себя образование в парламенте следственной комиссии, которая подготовит материалы о нарушении президентом закона или Конституции. Затем дело направляется в Конституционный суд, который высказывается о том, можно ли отстранить Игоря Додона.

После положительного заключения КС квалифицированное парламентское большинство (2/3 депутатских голосов) может отстранить президента от должности на 30-дневный срок. В течение этих 30 дней должен последовать национальный референдум о доверии президенту, т.к. главу государства избрал народ на всеобщих выборах, а не депутаты парламента. И если ранее в подобной ситуации парламент мог бы просто переизбрать президента, то в нынешних условиях этот механизм отстранения от должности не действует. В конечном итоге отправить президента Додона в отставку могут только те, кто его выбрал – граждане Молдовы.