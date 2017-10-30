Власти Молдовы объявили о росте цен: что еще подорожает в стране

Парламент Республики Молдова проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий повышение минимальной розничной цены на сигареты.

По мнению автора инициативы — демократа Юрия Киореску — установленного на данный момент уровня минимальной розничной цены на продажу сигарет без фильтра, то есть семь леев (0,4 доллара) за пачку, недостаточно для того, чтобы способствовать увеличению поступлений в госбюджет, а также для защиты здоровья населения и внутреннего рынка.

"В связи с этим предлагаем увеличить минимальную розничную цену на продажу сигарет без фильтра до десяти леев (0,57 доллара – ред.) за пачку и сигарет без фильтра с мундштуком до 12 леев (0,69 доллара) за пачку", — отметил депутат.

Изменения в цене не коснутся сигарет с фильтром. Их стоимость составит 16 леев.