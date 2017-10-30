Daily Mail: 7000 молдаван легально проскользнули в Великобританию через заднюю дверь

7000 молдаван проскользнули в Великобританию через заднюю дверь, и это было юридически законно. Так же поступили и 28000 индийцев, - пишет британская Daily Mail.

Тысячи мигрантов из самой бедной страны Европы пробрались в Британию, используя лазейку в иммиграционном законодательстве, передает mybusiness.md

Согласно последним официальным данным, полученным The Mail (онлайн-версия газеты) в воскресенье, 7 000 молдаван въехали в страну в течение последних двух лет после получения паспортов из Румынии, являющейся членом Европейского союза.

Молдаване могут подать заявку на румынские документы из-за тесных исторических связей между двумя восточноевропейскими странами.

Министерство внутренних дел оказалось бессильным остановить их въезд в Великобританию, поскольку у обладателей румынских паспортов есть все права жить и работать в любом месте в ЕС.

Молдова не является членом ЕС, а это постсоветское государство считается самой бедной страной Европы. Средняя месячная зарплата составляет всего 197 фунтов стерлингов.

Цифры из Управления по национальной статистике также показывают, что 28 000 жителей Гоа проникли в Великобританию за последние шесть лет, используя ещё одну поразительную лазейку - на этот раз, получив португальские паспорта.