Обозреватель: У США есть надежный союзник в Молдове против России – Влад Плахотнюк

Соединенным Штатам Америки необходимо укреплять связи с Молдовой и работать вместе, чтобы положить конец российскому давлению на обе страны.

Это мнение высказал американский обозреватель Джереми Франкел в анализе, опубликованном на сайте washingtontimes.com.

Эксперт отмечает, что у США есть надежный союзник в Молдове – Влад Плахотнюк, председатель Демократической партии Молдовы, которая находится у власти. «Будучи председателем Демократической партии Молдовы, он твердо высказывался против долгосрочных перспектив подчинения Молдовы России. ДПМ неоднократно подтверждала свою приверженность западным доктринам, таким как демократия», - пишет Джереми Франкел, передает politics.md

Он также пишет, что Плахотнюк придерживается проамериканской и проевропейской ориентации. В то же время, пытаясь противостоять вмешательству России и попыткам дестабилизации ситуации, лидер ДПМ помог Молдове оправиться от кризисов последних лет. Здесь автор напомнил о восстановлении доверия граждан и иностранных партнеров после хищений в банковской системе в 2014 году, обеспечивании условий, позволивших вернуться к экономическому росту страны.

Автор обращает внимание на тот факт, что США только сейчас обнаружили махинации России, которая пытается извлечь выгоду из скандалов в США. С другой стороны, Молдова сталкивается с такими ситуациями на протяжении 25 лет. «Поскольку Соединенные Штаты получают все больше доказательств вмешательства России в наши президентские выборы, Молдова представляет доказательства того, что Россия вмешалась в президентские выборы, которые привели к избранию пророссийского президента Игоря Додона», - отмечает американский обозреватель.