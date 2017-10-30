Условно осужденный Гамрецкий строит себе огромный роскошный дом в Кишиневе

Условно осужденный на три года бывший глава управления транспорта Кишинева строит себе дом площадью более 1 000 кв. м на одной из столичных улиц.

Об этом сообщили во время брифинга представители партии социалистов. Они показали журналистам фотографии предполагаемого дома Игоря Гамрецкого. Советники от ПСРМ утверждают, что фото были высланы на электронную почту партии.

Социалисты заявили, что, получив фотографии, на которых заснят Игорь Гамрецкий, отправились на место строительства, чтобы узнать, если дом на самом деле принадлежит бывшему чиновнику столичной примэрии.

По словам советника от ПСРМ Александра Одинцова, дом находится в секторе Рышкановка. Его площадь составляет более 1 000 кв. м., а ширина 30 метров. Внутренная отделка выполнена из очень дорогих материалов. В доме есть сауна, бассейн, огромный холл. Социалисты выяснили, что дом записан на мать Гамрецкого, которая, как им известно, не является биснес-леди.

Бывший глава управления траспорта Кишинева был осужден по делу о платных столичных парковках, но избежал тюрьмы. 4 октября 2017 года, аппеляционная палата изменила решение суда первой инстанции, заменив 2 года тюрьмы на 3 года условно.

Помимо 3 лет условного осуждения, Гамрецкому запрещено занимать определенные должности в течение этого срока.

Прокуроры говорят, что Гамрецкий принимал участие в мошеннических схемах, связанных с проведением аукционов по отбору компании, которая бы занялась обустройством парковок.

В обмен на "помощь" Игорь Гамрецкий должен был получить 13% доходов австро-венгерской фирмы.

В этом же деле фигурируют Дорин Киртоакэ, и.о. примара Нистор Грозаву, миллионер Пинчевский, один муниципальный советник и администраторы трех фирм, специализирующихся на парковках.

В то же время, именно Гамрецкий дал показания против Дорина Киртоакэ, которые привели к его задержанию. Гамрецкий и Киртоакэ были одноклассниками.