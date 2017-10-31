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Накануне грандиозного скандала: 31 октября Конституционный суд Молдовы признает государственный язык «румынским»?
31.10.2017

Неуемные наши либералы! На сей раз в связке с либерал-демократами! Бывшими и настоящими. Напомним, что 35 депутатов, вошедших в парламент по спискам ЛП и ЛДПМ, представили законодательную инициативу по изменению названия государственного языка в статье 13 Конституции Молдовы. Парламентарии апеллируют к решению Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, который постановил, что в Декларации независимости говорится о роли румынского языка, как единого целого с Конституцией и текст Декларации преобладает над Конституцией, в которой указан «молдавский язык» в качестве государственного.

Обратились в КС и Конституционный суд, в котором, напомним, пять из шести членов являются гражданами Румынии, должен сегодня, 31 октября, вынести решение относительно переименования названия государственного языка в Конституции.

Вы еще сомневаетесь, каким будет оно, это решение? И это, несмотря на то, что по данным последней нашей переписи населения. 56,7 процента граждан Молдовы называют родной язык «молдавским» и лишь 23,5 - «румынским».

Парламент будет иметь право принять закон о внесении изменений в Конституцию по крайней мере через 6 месяцев с даты подачи соответствующей инициативы. Конституция может быть изменена большинством в две трети голосов, то есть 68.


 
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