ПСРМ: Есть ряд аргументов в пользу проведения этого референдума; ЛП: это политическая расправа

Лидер фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинэу (МСК) Ион Чебан считает, что референдум по вопросу отстранения столичного примара Дорина Киртоакэ лишен политической подоплеки, и является чисто социальной мерой. С другой стороны, лидер либералов в МСК Ион Чебану утверждает, что референдум – политическая мера.

Как сообщает портал ТРИБУНА, эти заявления были сделаны в ходе публичных дебатов, организованных Агентством IPN.

В ходе дебатов лидер социалистов в МСК отметил, что референдум проводится, потому что городом очень плохо управляют. «Есть целый ряд аргументов, послуживших причиной проведения референдума. Начиная от коррупции и заканчивая уничтожением города. В течение двух лет не было никаких политических заявлений. Не знаю, зачем партии бойкотируют референдум, наверное, чтобы сохранить статус-кво», — заявил Ион Чебан.

Глава либералов в МСК Ион Чебану утверждает, что ранее были предприняты еще три неудачные попытки провести референдум. «Они пытались отстранить Киртоакэ разнообразными путями. Сейчас предвыборная кампания, мы не знаем, были ли перечислены деньги. Этот референдум может стать демократическим, если будут соблюдены все правила. Если хочешь кого-то отстранить, но не даешь ему участвовать в кампании, это политическая расправа.

У нас есть примэрии по всей стране. Если бы везде проводились бы референдумы, бюджета не хватило бы. Если нынешнего пнримара отстранят, и придет другой, тогда не ясно, что тот будет делать в течение оставшегося срока мандата», — заявил либерал.

Исполнительный директор Центра гендерного равенства, эксперт Екатерина Мардарович считает, что все-таки политическая составляющая есть. «Решение о проведении референдума было принято большинством социалистов. В этом виноваты обе стороны: ЛП – потому что их примар не справился с задачей, и ПСРМ – потому что пользуются политической составляющей», — заявила она.

Кристина Парфени