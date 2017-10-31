«Власти Молдовы сознательно тормозят расследование кражи миллиарда из трех банков», - таков основной вывод экспертов Комиссии общественного контроля при президенте РМ, озвученный в понедельник на пресс-конференции ее руководителем Федором Геличем.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», среди остальных выводов он отметил медленную работу следователей, действующих с сокрытием улик по резонансному финансовому мошенничеству.

«То, что происходит по линии правительства, можно однозначно обозначить как саботаж объективного и непредвзятого расследования. Власти специально утаивают информацию по делу, прикрывают имена тех лиц и названия фирм, которые были вовлечены в преступную схему по выводу денег из банков», - уверен общественник, подчеркивая, что только «смена власти позволит раскрыть тайну и движущие мотивы «преступления века».

Гелич процитировал перевод документа – отчета экспертов МВФ, возглавляемых Гарри Паркером, изучавших в конце 2013 г. положение в Banca de Economii (BEM).

«Они готовили отчет для своего руководства. Но направили его властям РМ с грифом «секретно». В документе были перечислены лица, которые ответственны за ситуацию в народном банке и знают о катастрофическом развитии в нем событий. Среди них, президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Тэбырцэ, тогдашний глава минфина Вячеслав Негруцэ, руководитель Агентства публичной собственности Тудор Копач, председатель правления BEM Кристина Бурлаку и администратор BEM Виктор Бодю. Иностранцы предупредили о надвигающихся серьезных неприятностях, но реакции на это не последовало», - отметил Гелич.

В его понимании, все составы правительства, которые были в Молдове до конца 2014 г. – преступны и должны ответить за свое действие (или бездействие) по суду.

«В распоряжении комиссии оказался и еще один из секретных документов, датированный декабрем 2014 г. Его направили сотрудники ответственной инстанции на имя той же Бурлаку, и в нем содержится перечень фирм и сотен миллионов леев, которые уходят в оффшоры. Ничего не было предпринято. На сегодня, из всей группы чиновников пострадала только Тэбырцэ. Ее сняли с должности», - напомнил Гелич.

По его словам, «все, что было украдено добравшимися в РМ к власти мошенниками и покровительствующими им политиками, теперь оплатят граждане».

«Мы должны вернуть государству порядка 52 млрд. леев. Вывод – об этой афере знали очень и очень многие из правящей верхушки страны. Но большая часть пассивно наблюдала. А значит - была в доле», - считает Гелич.

Экономист комиссии при президенте РМ Михаил Пойсик кратко обрисовал схему кражи пресловутого миллиарда.

«Есть попытки «перевести стрелки» в афере на бизнесменов Вячеслава Платона, Илана Шора и экс-премьера Влада Филата. Это далеко не так. Действовала группа дельцов, которая согласованно в течение короткого промежутка времени в конце ноябре 2014 г. «сбросила» через шесть банков средства в Banca Sociala (BS). Это порядка 17,8 млрд. леев и они были перечислены из Moldova Agroindbank, Victoriabank Moldindconbank, BS, BEM и Унибанка.

Затем последовало принятие правительством Юрие Лянкэ постановление о предоставлении трем банкам государственных гарантий в сумме более 9 млрд. леев для их ликвидности. Потом было аналогичное же распоряжение правительства Кирилла Габурича на на 4,5 млрд. леев. Позже «вкачанные» в BS деньги были последовательно розданы в виде кредитов всего пяти фирмам и выведены в оффшоры», - сказал он, пояснив, что за проводкой средств лично следили Дрэгуцану и Тэбырцэ.

«Вывели 13,3 млрд. леев. Остальные средства пошли на погашение некоторых обязательств внутри РМ», - сказал Пойсик, подтвердив вывод коллеги, что «преступными по своему характеру являются решения правительств Лянкэ и Габурича и менеджмента тогдашнего состава руководства НБМ».