31 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
«Власти Молдовы сознательно тормозят расследование кражи миллиарда
31.10.2017

«Власти Молдовы сознательно тормозят расследование кражи миллиарда из трех банков», - таков основной вывод экспертов Комиссии общественного контроля при президенте РМ, озвученный в понедельник на пресс-конференции ее руководителем Федором Геличем.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», среди остальных выводов он отметил медленную работу следователей, действующих с сокрытием улик по резонансному финансовому мошенничеству.

«То, что происходит по линии правительства, можно однозначно обозначить как саботаж объективного и непредвзятого расследования. Власти специально утаивают информацию по делу, прикрывают имена тех лиц и названия фирм, которые были вовлечены в преступную схему по выводу денег из банков», - уверен общественник, подчеркивая, что только «смена власти позволит раскрыть тайну и движущие мотивы «преступления века».

Гелич процитировал перевод документа – отчета экспертов МВФ, возглавляемых Гарри Паркером, изучавших в конце 2013 г. положение в Banca de Economii (BEM).

«Они готовили отчет для своего руководства. Но направили его властям РМ с грифом «секретно». В документе были перечислены лица, которые ответственны за ситуацию в народном банке и знают о катастрофическом развитии в нем событий. Среди них, президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Тэбырцэ, тогдашний глава минфина Вячеслав Негруцэ, руководитель Агентства публичной собственности Тудор Копач, председатель правления BEM Кристина Бурлаку и администратор BEM Виктор Бодю. Иностранцы предупредили о надвигающихся серьезных неприятностях, но реакции на это не последовало», - отметил Гелич.

В его понимании, все составы правительства, которые были в Молдове до конца 2014 г. – преступны и должны ответить за свое действие (или бездействие) по суду.

«В распоряжении комиссии оказался и еще один из секретных документов, датированный декабрем 2014 г. Его направили сотрудники ответственной инстанции на имя той же Бурлаку, и в нем содержится перечень фирм и сотен миллионов леев, которые уходят в оффшоры. Ничего не было предпринято. На сегодня, из всей группы чиновников пострадала только Тэбырцэ. Ее сняли с должности», - напомнил Гелич.

По его словам, «все, что было украдено добравшимися в РМ к власти мошенниками и покровительствующими им политиками, теперь оплатят граждане».

«Мы должны вернуть государству порядка 52 млрд. леев. Вывод – об этой афере знали очень и очень многие из правящей верхушки страны. Но большая часть пассивно наблюдала. А значит - была в доле», - считает Гелич.

Экономист комиссии при президенте РМ Михаил Пойсик кратко обрисовал схему кражи пресловутого миллиарда.

«Есть попытки «перевести стрелки» в афере на бизнесменов Вячеслава Платона, Илана Шора и экс-премьера Влада Филата. Это далеко не так. Действовала группа дельцов, которая согласованно в течение короткого промежутка времени в конце ноябре 2014 г. «сбросила» через шесть банков средства в Banca Sociala (BS). Это порядка 17,8 млрд. леев и они были перечислены из Moldova Agroindbank, Victoriabank Moldindconbank, BS, BEM и Унибанка.

Затем последовало принятие правительством Юрие Лянкэ постановление о предоставлении трем банкам государственных гарантий в сумме более 9 млрд. леев для их ликвидности. Потом было аналогичное же распоряжение правительства Кирилла Габурича на на 4,5 млрд. леев. Позже «вкачанные» в BS деньги были последовательно розданы в виде кредитов всего пяти фирмам и выведены в оффшоры», - сказал он, пояснив, что за проводкой средств лично следили Дрэгуцану и Тэбырцэ.

«Вывели 13,3 млрд. леев. Остальные средства пошли на погашение некоторых обязательств внутри РМ», - сказал Пойсик, подтвердив вывод коллеги, что «преступными по своему характеру являются решения правительств Лянкэ и Габурича и менеджмента тогдашнего состава руководства НБМ».


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.