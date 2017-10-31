Референдум анти-Киртоакэ: Идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?, дебаты IPN

Инициаторы референдума от 19 ноября, советники Партии социалистов утверждают, что жители Кишинева должны выити на референдум 19 ноября и проголосовать за отставку генпримара Дорин Киртоакэ, который довёл город до катастрофы и несет ответственность за проблемы города. С другой стороны, советники от Либеральной партии, представителем которой является генпримар, утверждают, что этот плебисцит является незаконным, а социалисты занимаются популизмом.

Эксперты утверждают, что ответственность за ситуацию в городе несет не только генпримар, но и весь Кишиневский муниципальный совет, в который входят представители многих политических формирований. Однако в конечном итоге решение пойти или не пойти на референдум и поддержать отставку или нет, принадлежит каждому гражданину в отдельности. Мнения были высказаны в ходе публичных дебатов на тему: „Референдум анти-Киртоакэ: идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?”, организованных информационным Агентством IPN.

Постоянный эксперт проекта, директор ADEPT Игорь Боцан заявил, что, согласно законодательству, референдум равносилен выборам и все процедуры референдума практически приравниваются к тем, которые относятся к выборам. Тем не менее, выборы предполагают участие лиц и их предвыборные программы, а референдум включает идеи, проекты, политики и являются биполярными – избиратель отвечает „да” или „нет”. Эксперт отметил, что референдум об отставке является выражением вотума недоверия по отношению к конкретной личности. По его словам, есть много проблем, связанных с этим референдумом, в том числе отсутствие культуры участия в подобных мероприятиях. Эксперт добавил, что это плохо, что Дорин Киртоакэ не может участвовать в референдуме, однако, по его мнению, гражданин сам решает участвовать в голосовании, или нет, и выступать за отставку Дорина Киртоакэ, или за его сохранение в должности.

Председатель Фракции ПСРМ в КМС Ион Чебан отметил, что не существует и не должно существовать политических аргументов в том, что касается администрации города, и в своих предыдущих выступлениях, конечно, нет таких аргументов, а только аргументы, которые касаются администрирования. По его словам, в городе должно быть эффективное управление, а не „борьба с Путиным, Трампом, танками и др.”. По его мнению, если людям нравится и далее ходить по разбитым тротуарам и давать взятки, когда идут в примэрию для получения справки, то пусть бойкотируют референдум, но должностные лица, которые имеют огромные полномочия, но не управляют городом эффективно и допустили многочисленные нарушения, должны нести ответственность.

Председатель Фракции ЛП в КМС Ион Чебану сказал, что существует целый ряд правовых аргументов, которые доказывают, что этот референдум является незаконным и порождает только хаос. По его мнению, у граждан нет никаких оснований участвовать в этом плебисците, который является не чем иным как прихотью социалистов, которая, по словам советника либерала, „вредна для Республики Молдова, потому что посредством дешевого популизма они хотят получить голоса и уничтожить будущее этой страны”.

Местный избранник отметил, что из-за социалистов в течение многих лет сотни проектов ждут решения в КМС, а ПСРМ занимается только представлениями, они только критикуют и не предлагают никаких решений. Ион Чебану добавил, что социалисты понимают, что проиграют на этом референдуме, и после 19 ноября должны будут ответить перед гражданами за то, что потратили девять миллионов леев.

Исполнительный директор Платформы для гендерного равенства Екатерина Мардарович считает, что граждане муниципия Кишинев должны взять перерыв до следующих выборов, очень хорошо все проанализировать и осознанно отдать свой голос. По ее мнению, избиратели Киртоакэ избрали его и должны взять на себя ответственность за допущенные ошибки в управлении и за то, что не было сделано.

Согласно ей, нельзя приходить на референдуме лишь потому, что часть КМС хочет отзыва генпримара. В то же время, это не правильно, по ее мнению, что отстраненный от должности генпримар не может участвовать в плебисците, чтобы представить свою позицию. Более того, Екатерина Мардарович считает, что в случае, если речь идет о безнравственности, инкриминированной Дорину Киртоакэ инициаторами референдума, тогда нужно уволить весь политический класс – сверху вниз.

79-у публичные дебаты „Референдум анти-Киртоакэ: идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.