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Общество
Три новых маршрута появятся в расписании аэропорта Кишинева с 1 ноября
31.10.2017

Новое расписание полетов международного аэропорта Кишинев вступило в силу и будет действовать до 25 марта 2018 года.

Международный Аэропорт Кишинев начал функционировать в соответствии с графиком зимнего сезона 2017/18 года. В расписание полетов включены три новых маршрута.

С 1 ноября из кишиневского аэропорта будут осуществляться прямые рейсы по маршруту «Кишинев – Шарм-эль-Шейх», с 23 ноября – по маршруту «Кишинев – Дубай» и с 15 декабря – по маршруту «Кишинев – Женева». Полеты будут проходить два раза в неделю и выполняться самолетами компании Air Moldova. 

С полным расписанием рейсов, выполняемых из Кишинева, можно ознакомиться на сайте аэропорта. 


 
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