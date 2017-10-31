Три новых маршрута появятся в расписании аэропорта Кишинева с 1 ноября

Новое расписание полетов международного аэропорта Кишинев вступило в силу и будет действовать до 25 марта 2018 года.

Международный Аэропорт Кишинев начал функционировать в соответствии с графиком зимнего сезона 2017/18 года. В расписание полетов включены три новых маршрута.

С 1 ноября из кишиневского аэропорта будут осуществляться прямые рейсы по маршруту «Кишинев – Шарм-эль-Шейх», с 23 ноября – по маршруту «Кишинев – Дубай» и с 15 декабря – по маршруту «Кишинев – Женева». Полеты будут проходить два раза в неделю и выполняться самолетами компании Air Moldova.

С полным расписанием рейсов, выполняемых из Кишинева, можно ознакомиться на сайте аэропорта.