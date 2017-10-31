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Общество
Кто разрушил столицу: Чебан и Чобану сразились в ходе публичных дебатов
31.10.2017

Представители Партии социалистов и Либеральной партии аргументировали свои позиции по вопросу референдума об отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ на публичных дебатах в понедельник.

Как передает "ИНФОТАГ", муниципальный советник от социалистов Ион Чебан отметил, что "ситуация вокруг Киртоакэ начинает напоминать политический фарс". 

"Его постепенно превращают в жертву, отвлекают внимание от халатности, которая привела столицу к упадку. Этот процесс активно поддерживают ЛП и ДПМ, а также оппозиционные PAS и платформа DA, которые заинтересованы в сохранении власти в Кишиневе", - сказал он.

По словам Чебана, "столице нужна не политика, а грамотная администрация".

"Правление Киртоакэ привело к разрушению дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, банкротству многих муниципальных предприятий, закрытию детских садов и школ. Сейчас ведется активная спекуляция, что деньги на референдум (около 9 млн. леев согласно ЦИК - "И.") будут потрачены впустую, но при этом примаре на ремонт одного километра дороги уходило вдвое больше средств, чем на постройку километра шоссе в Евросоюзе. Например, ремонт трех километров дороги по улице Алеку Руссо обошелся муниципальному бюджету в 136 млн. леев", - сказал он.

По его словам, из-за Киртоакэ фактически обанкротилась система жилищно-коммунального хозяйства.

"Это значит, что долги ЖКХ почти в 1 млрд. леев лягут на плечи жителей столицы. Так что если граждане не хотят больше жить в условиях полного хаоса - им необходимо выразить свое мнение на референдуме", - отметил он.

Муниципальный советник ЛП Ион Чобану сказал, что "референдум может считаться демократическим волеизъявлением, только если проводится в соответствии с законами". 

"А данный плебисцит нарушил сразу несколько пунктов Кодекса о выборах и закона о местном управлении. Киртоакэ трижды законно избирали на должность примара, а этот референдум - расплата социалистов за собственную неудачу на последних местных выборах", - считает он.

Директор Ассоциации "За демократию через участие" (ADEPT) Игорь Боцан отметил, что "в соответствии с демократическими принципами Киртоакэ все же должен принять участие в референдуме. И он может это сделать, но не в качестве вице-председателя ЛП, а простого гражданина, что не нарушает законодательства".


 
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