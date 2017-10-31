Кишинёв и Комрат возобновили диалог. Что ждать от рабочей группы депутатов в новом политическом сезоне.

К предвыборной осени 2018 года руководству Парламента в лице демократов будет очень важно иметь на руках убедительные аргументы, что создание рабочей группы молдавских и гагаузских депутатов было не такой уж бесполезной затеей...

Проблема функционирования Гагаузии опять в центре внимания рабочей группы молдавских и гагаузских депутатов. Помнить о главных целях и доказать свою способность решать противоречия – основная задача группы до очередных парламентских выборов.

Планы на осень

Рабочая группа депутатов Парламента и Народного собрания Гагаузии после почти трёхмесячной паузы вновь активизировала межпарламентский диалог между Кишинёвом и Комратом. 26 октября члены этой платформы встретились в молдавской столице, где наметили свои приоритеты на осеннюю сессию и определили график мероприятий. Судя по заявлениям депутатов, обе стороны рассчитывают достичь конкретных результатов в виде новых инициатив, направленных на эффективное развитие Гагаузии.

Спикер Парламента Андриан Канду уверен, что в течение текущей сессии будут реализованы новые проекты, которые предполагают включение Гагаузии в реализацию национальных программ по модернизации Молдовы. Судя по всему, речь идёт о Программе регионального развития, в рамках которой Гагаузия до конца 2017 года должна получить около 10 млн. леев на реализацию трёх проектов по развитию инфраструктуры и оптимизации системы переработки бытовых отходов.

В качестве примера плодотворного сотрудничества Канду привёл программу по стажировке сотрудников аппарата НСГ в Парламенте Молдовы. Данный проект стал возможен благодаря инициативе рабочей группы.

В ходе заседания был изменён состав и руководство рабочей группы. Так, новыми членами структуры стали депутаты Вадим Пистринчук и Евгений Карпов. Но главным изменением стало избрание сопредседателем группы с молдавской стороны вице-спикера Парламента Владимира Витюка, который сменил в этой функции депутата Елену Бакалу. В качестве первого комментария в новой должности Владимир Витюк высказал мнение, что у сторон есть открытость и потенциал для дальнейшего развития отношений между Парламентом и НСГ. «Я приложу все усилия, что бы до окончания мандата этого парламента были утверждены все необходимые проекты», - заверил коллег Витюк.

Рост ожиданий

Само по себе назначение депутата Витюка в качестве координатора деятельности молдавских представителей рабочей группы говорит о повышении статуса данной платформы. Его должность вице-председателя Парламента будет придавать дополнительный вес принимаемым решениям и, одновременно, послужит росту ожиданий от деятельности рабочей группы как в Гагаузии, так и со стороны европейских партнёров Молдовы.

Кстати, о европейцах. Одним из планов на ближайшее будущее является визит делегации рабочей группы в Брюссель. Точная программа ещё не утверждена, но известно, что молдавские и гагаузские парламентарии встретятся там с рядом европейских чиновников и посетят важные структуры Евросоюза.

Об уровне планируемой командировки можно судить по уже совершённым в прошлом году визитам членов рабочей группы в три автономных региона – Уэльс, Южный Тироль и Аландские острова, где наши парламентарии изучали европейский опыт функционирования автономий. Данные поездки осуществлялись при организационной и финансовой поддержке европейцев и предполагали встречи с руководством автономных территорий.

Одним словом, европейские партнёры недвусмысленно дают понять, что ждут конкретных результатов от межпарламентского диалога между Кишинёвом и Комратом, и будут всячески этому способствовать.

Главные и второстепенные задачи

Есть, однако, и факторы, делающие ожидания от деятельности депутатов более сдержанными. Участие Гагаузии в национальных программах, о чём говорил Андриан Канду, насколько бы важным не было по своей сути, является второстепенным с точки зрения целей и задач рабочей группы. Тем более второстепенными являются проекты вроде стажировки специалистов НСГ в Парламенте. Эти вопросы, возможно, имеют значение для создания благоприятного фона для решения более важных тем. Они могут обсуждаться и реализовываться для доказательства работоспособности платформы, но они не должны становиться её основной повесткой.

В постановлении о создании рабочей группы в качестве задач данной структуры, в частности, обозначены «разработка Плана действий по обеспечению функциональности особого статуса АТО Гагаузия и законодательства Республики Молдова», «совершенствование национального законодательства в соответствии с особым статусом АТО Гагаузия и разграничение полномочий центральных органов власти и органов автономии», «создание постоянного механизма для устранения возможных препятствий между центральными органами власти и АТО Гагаузия». Как нетрудно заметить, эти задачи имеют куда более важное значение, чем укрепление кадрового потенциала НСГ.

Закрыть «хвосты» перед выборами

Проблема функциональности Гагаузии, точнее, то, как она решалась в рамках рабочей группы в течение двух последних лет, является, скорее, негативным опытом, который неизбежно будет определять атмосферу предстоящей работы молдавских и гагаузских депутатов. Как известно, рабочая группа за время своего существования разработала три законопроекта, направленных на обеспечение функциональности Гагаузской автономии. Данные проекты были направлены Народным собранием в Парламент в качестве законодательной инициативы. Два проекта закона были утверждены Парламентом, но отклонены Президентом Игорем Додоном. Об этом Главу госудрства попросили сами депутаты НСГ, которые остались недовольны, что юридическая комиссия Парлaмента без согласования внела в проекты законов свои изменения, исказившие суть инициативы. Судьба третьего законопроекта схожая: документ вопреки позиции Комрата тоже был изменён юридической комиссией, однако Парламент его принял только в первом чтении.

В контексте этих «хвостов», тянущихся ещё с прошлой парламентской сессии, заверения Владимира Витюка, что до конца работы этого депутатского созыва будут приняты все необходимые проекты, звучат несколько фантастично. Но с другой стороны, через год нас ждут очередные парламентские выборы, и руководству Парламента в лице демократов к осени 2018 года будет очень важно иметь на руках убедительные аргументы, что создание рабочей группы было не такой уж бесполезной затеей. Поэтому, какие то решения, устраивающие Комрат, скорее всего, будут приняты.

В противном случае, в Гагаузии могут попытаться разыграть карту бойкота выборов. Такие призывы уже сегодня звучат в гагаузском обществе в связи с недовольством, что в автономии создали лишь два избирательных округа вместо обещанных социалистами трёх. В случае отсутствия прогресса в деятельности межпарламентской группы, идея бойкота лишь укрепится. Такая перспектива приведёт к серьёзному кризису рабочей группы и поставит вопрос о пересмотре этого механизма диалога.

Вячеслав Крачун