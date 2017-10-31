Три депутата для диаспоры и два для приднестровского региона, предложения правительству

Национальная комиссия по созданию постоянных одномандатных округов приняла решение о предоставлении приднестровскому региону, на основании созданных избирательных округов, два депутатских мандата в Парламенте Республики Молдова, а диаспоре будут выделены три мандата на парламентских выборах 2018 года, которые пройдут на основе смешанной системы. Предложение комиссии, которая собралась на заседание в понедельник, 30 октября, будет передано правительству на утверждение, передает IPN.

Таким образом, районам Дубэсарь, Каменка, Рыбница и Григориополь будет предоставлен один избирательный округ, а другой будет предоставлен району Слобозии, городу Тирасполь и муниципию Бендер. Десять членов из 18 присутствовавших на заседании поддержали это предложение. Что касается диаспоры, один округ будет предоставлен территориям на Востоке от Республики Молдова, другой на Западе, а третий - для США и Канады. Предложение поддержали 15 членов комиссии.

Вместе с тем, члены комиссии утвердили список из 46 одномандатных постоянных округов, включающих в себя административно-территориальные единицы второго уровня, в том числе муниципии Кишинев (11 округов) и Бэлць (два округа), а так же АТО Гагаузия (два округа). Таким образом, и список из 51 округа должен быть направлен в правительство на утверждение.

Представители Партии социалистов воздержались от голосования, заявив, что, по их мнению, не были приняты в расчет важные аргументы ПСРМ, и комиссия злоупотребила сформулированными мнениями. Они аргументировали отказ от участия в голосовании и тем, что диаспоре не было предоставлено достаточное количество мандатов в парламенте.