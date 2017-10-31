Олигарх Плахотнюк является частью «Русского мира» - Саакашвили (ВИДЕО)

Прозападная риторика молдавского олигарха Владимира Плахотнюка является ширмой, скрывающей его интересы в России. Об этом заявил бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в эфире ток-шоу ”Politica” с Натальей Морарь.

Саакашвили отметил, что подобная ситуация характерна и в случае с украинским партнером Плахотнюка - Петром Порошенко. «Так интересно, что они якобы антироссийские, но в то же время прекрасно работают с российскими партнерами».

Кроме того, Михаил Саакашвили заявил, что на данном этапе Плахотнюк обошел Порошенко в степени установления контроля над государством. «Плахотнюк сделал раньше то, что Порошенко хочет сделать в Украине: обеспечение полного контроля над властью, над медиа, над всеми ветвями власти, над умами своих соотечественников и над бизнесом, естественно», - подчеркнул Саакашвили, добавив, что и Плахотнюк и Порошенко «очень хорошо себя чувствуют в так называемом «русском мире».

Ранее в Молдове неоднократно сообщалось о том, что олигарх Владимир Плахотнюк является российским гражданином. Основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга является ретрансляция на протяжении более десяти лет самого популярного в России «Первого канала».

Так же, Плахотнюк контролирует филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.