Игорь Боцан: Молдове не хватает культуры участия в референдумах

Референдум об отставке является выражением вотума недоверия по отношению к конкретному человеку. В Республике Молдова есть много проблем, связанных с такого рода референдумом, в том числе отсутствие культуры участия в подобных мероприятиях. Об этом заявил постоянный эксперт проекта, директор ADEPT Игорь Боцан в ходе публичных дебатов на тему: „Референдум анти-Киртоакэ: идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?”, организованных информационным Агентством IPN.

По мнению Игоря Боцан, плохо то, что Дорин Киртоакэ не может участвовать в референдуме, однако, гражданин сам решает участвовать в голосовании, или нет, и выступать за отставку Дорина Киртоакэ, или за его сохранение в должности.

По словам эксперта, в истории Республики Молдова был только один референдум, в котором приняли участие многие граждане и который стал национальным опросом общественного мнения - в марте 1994 года. По его словам, тогда был организован референдум, поскольку народ должен был дать зеленый свет Конституции. В 1999 году состоялся консультативный референдум, связанный с переходом к президентской республике, референдум, который не был утвержден, а затем третий плебисцит, 5 сентября 2010 года, когда впервые политическая партия решила бойкотировать референдум, бойкот, который имел определяющее влияние.

Игорь Боцан отметил, что в Молдове, согласно законодательству о выборах, референдум равносилен выборам и все процедуры референдума практически приравниваются к тем, которые относятся к выборам. Тем не менее, выборы предполагают участие лиц и их предвыборные программы, а референдум включает идеи, проекты, политики и является биполярным – избиратель отвечает „да” или „нет”. Эксперт отметил, что референдум об отставке является выражением вотума недоверия по отношению к конкретному человеку в конкретной должности.

По словам эксперта, если референдум приравнивается к выборам, тогда голосование свободно выражено и любой гражданин решает самостоятельно идти на референдум или нет. Согласно Кодексу о выборах, предвыборная агитация-это тоже форма поддержки того или иного вопроса, а с точки зрения бойкота, которого продвигают некоторые политические силы, нет проблем.

По его словам, в нынешней ситуации политический фактор преобладает над административным, в частности, в столице. „Большая проблема в том, что в муниципии Кишинев выборы являются политическими или геополитическими. К сожалению, политический фактор преобладает и в настоящее время является самым ярко выраженным”, - сказал Игорь Боцан.