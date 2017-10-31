В Тараклии открывается Генеральное консульство Болгарии

Сегодня, 31 октября, в Тараклии состоится открытие Генерального консульство Болгарии, услугами которого воспользуются жители региона, большинство которых составляют болгары.

Об этом заявил вчера министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Екатерина Захариевой, находящейся в Молдове с двухдневным визитом, передает IPN.

По словам Андрея Галбура, представители болгарской общины, проживающие в Тараклийском районе, были и остаются важным фактором в двусторонних отношениях между двумя государствами. Андрей Галбур отметил, что в этом году исполняются 25 лет дипломатических отношений между Молдовой и Болгарией, и болгары в этот период внесли свой вклад в развитие Молдовы и продвижении европейского курса страны.

«В ходе встречи мы говорили о важности укрепления политического диалога между нашими странами, о поддержке Болгарии в осуществлении реформ модернизации в Республике Молдова. Мы говорили об европейском измерении в контексте подготовки Болгарии к председательству в ЕС в первой половине следующего года. Мы также говорили о важности укрепления двусторонних правовых рамок», – сообщил Андрей Галбур.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева отметила в свою очередь, что открытие Генерального консульства Болгарии в Тараклии было подготовлено в короткие сроки благодаря помощи и поддержке молдавской дипломатии. Екатерина Захариева поблагодарила за то, что этнические болгары имеют возможность изучать в школах болгарский язык, историю и традиции.

Министры иностранных дел Болгарии и Молдовы

«Мы отмечаем 25-летие дружбы и доверия. У нас были отличные отношения на всех уровнях. Мы должны поощрять деловых людей чаще встречаться и развивать деловые отношения. Торговый оборот между нашими странами растет, но мы можем добиться большего. Болгария будет председательствовать на европейском уровне в первой половине следующего года. Это позволит нам еще больше укрепить наши двусторонние отношения. Болгария всегда была сторонником европейского пути Республики Молдова», – сказала Захариева.

30-31 октября министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева совершает рабочий визит в Республику Молдова. Программа визита включает встречи с премьер-министром Павел Филип, с руководством Тараклийского района и представителями болгарской общины юга нашей страны.

Здание консульства Болгарии в Тараклии