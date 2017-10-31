Более 40 компаний из Молдовы и Румынии участвуют в ярмарке вакансий в Кишиневе

В Кишиневе сегодня и завтра проходит ярмарка вакансий. В ней принимают участие более 40 компаний-работодателей из Молдовы и Румынии, в том числе фирмы, работающие в области Айти-технологий и индустрии, а также конструкторские бюро.

Для заинтересованных проведут тренинги на тему кибербезопасности и иностранных языков.

Это уже 12 ярмарка вакансий, которую проводят в Кишиневе. По данным Национального агентства занятости населения, число предложений работы растет.

В 20-ых числах октября было зарегистрировано около 12 тысяч вакантных мест.