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Экономика
Более 40 компаний из Молдовы и Румынии участвуют в ярмарке вакансий в Кишиневе
31.10.2017

В Кишиневе сегодня и завтра проходит ярмарка вакансий. В ней принимают участие более 40 компаний-работодателей из Молдовы и Румынии, в том числе фирмы, работающие в области Айти-технологий и индустрии, а также конструкторские бюро.

Для заинтересованных проведут тренинги на тему кибербезопасности и иностранных языков.

Это уже 12 ярмарка вакансий, которую проводят в Кишиневе. По данным Национального агентства занятости населения, число предложений работы растет.

В 20-ых числах октября было зарегистрировано около 12 тысяч вакантных мест.


 
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